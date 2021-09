Revivir los cables aéreos

SEÑOR DIRECTOR:

​

EL TIEMPO del 4-9-2021 publicó un interesante artículo sobre revivir el cable Mariquita-Manizales. Alcanzamos a conocerlo llevando vagonetas con café y otros productos, pero la voracidad de los transportadores de carga arruinó el vuelo de este medio que debió sobrevivir para el turismo.



Por la diversidad geográfica de nuestro país, los cables aéreos son un medio apropiado. Hace unas décadas fueron varios los cables instalados sobre el río Negro. Campesinos y escolares se desplazan en un trayecto de miedo que debió ser intervenido por el Estado para cambiar las poleas por vagonetas seguras.

Ya se habla de financiación de franceses para Mariquita-Manizales, pero hay muchos más que merecen ser tenidos en cuenta: Bogotá-Quetame- Villavicencio; Quibdó-Nuquí; San José del Guaviare-El Retorno-Leticia o Guapi- Plateado-Popayán. Estos medios son fundamentales para el turismo que pretendemos impulsar y para el desarrollo de las áreas rurales, con las que estamos en deuda desde hace mucho.

Fidel Vanegas Cantor

La decisión sobre la cadena perpetua

SEÑOR DIRECTOR:

​

Es triste cómo, una vez más, los derechos de los niños quedan relegados ante el fallo de la Corte Constitucional en el que se declaró inexequible la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños en nuestro país.



Tenemos que ver cómo nuestros menores quedan destinados a llorar en un cuarto o, en muchos casos, enterrados en un cementerio porque fueron víctimas, incluso, de familiares cercanos que sin conciencia de lo que hacen acaban con sus sueños y vida. Ver también cómo la Constitución Política se desdibuja sentencia tras sentencia y deja a un lado la prevalencia que tienen nuestros niños en Colombia genera impotencia. Perder la oportunidad de generar trascendencia con esta ley es reafirmar que existe la posibilidad de pasar por encima de nuestros menores. Otra vez, la justicia les quedó mal a nuestros niños.

Mónica Camacho

Promesas que se secan

SEÑOR DIRECTOR:

​

Los problemas de inundaciones en La Mojana son tan viejos como Matusalén. Una tragedia que se repite cada año y llega acompañada de soluciones que nunca se concretan. Curiosamente, estas se escuchan cuando ya todos sus habitantes tienen el agua al cuello, pero cuando llega el verano y todo se seca, ya nadie se acuerda de ellos. O quizás los políticos, siempre y cuando las elecciones sean en verano.

Wadid Arana D.

La inseguridad

SEÑOR DIRECTOR:

​

Si hay un problema que aqueja a toda la ciudadanía, no importa el estrato, es la inseguridad. Sea en las calles, en el transporte o en los negocios, esta cuesta en bienes y vidas, como lo hemos visto. ¿Qué hacer? La Policía debe incrementar las requisas, mantener las recompensas y perseguir a las bandas. Pero la justicia debe operar, pues no puede ser rey de burlas. Los reincidentes no pueden andar campantes delinquiendo. No podemos seguir tan expuestos.

Pedro Samuel Hernández