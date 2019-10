Revivir el Instituto Nacional de Nutrición / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Sobre el informe acerca de la alimentación de los niños del Vichada, todo se debe al abandono de los programas de nutrición, que dieron origen a la Ley 14 de 1963, que creó el Instituto Nacional de Nutrición –INN–), con el fin de adelantar la más importante campaña de nutrición. Esta cubría “alimentación de la embarazada, del recién nacido, del preescolar, del escolar, del adolescente y del adulto”, todo ello bajo la dirección del científico y médico Roberto Rueda Williamson.



El instituto adelantaba pedagogía nutricional en los colegios y a través del programa de la televisora nacional Aprendamos nutrición, 1965-1970. El doctor Rueda logró, como egresado de Harvard, que misiones de esa universidad y de las de Columbia y Cornell, efectuaran investigaciones sobre el desarrollo mental de los niños colombianos y sus efectos por desnutrición, lo que llevó a confirmar que lo que no se haga nutricionalmente en los 7 primeros años de vida marca las deficiencias mentales para el resto de la existencia.



A raíz de la incorporación del INN al ICBF, en 1969, estos valiosos programas fueron perdiendo su importancia, con las consecuencias que hoy vemos en la grave desnutrición infantil.



Se debería pensar, por el Gobierno, en volver a crear un instituto de nutrición, en vez del mencionado ministerio de la familia; fortalecer el ICBF en los programas de protección actuales, y darles autonomía e independencia a los programas nutricionales, pensando en las futuras generaciones.

Rafael Rico Tovar

‘No hay agenda’

Resulta preocupante que ninguno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá se haya referido, hasta ahora, al servicio de call center de la Secretaría de Salud para pedir citas médicas con especialistas, y sobre cómo mejorarlo o cambiarlo definitivamente, habida cuenta de su inoperancia e ineficiencia, y que en la práctica esclaviza al usuario a un ritual telefónico varias veces al día y muchos días al mes, sin resultados positivos.



Capital Salud cumple con las autorizaciones, pero las IPS distritales jamás ‘abren agendas’ para asignar las citas. Y aun si el paciente se apersona en los hospitales, la respuesta siempre es idéntica: “No hay agenda y no sabemos cuándo habrá”.

Lo más molesto es que los operarios pregunten siempre las mismas cosas: nombre, identificación, número telefónico, correo electrónico, dirección, etc., y luego de una espera de muchos minutos terminen con la misma respuesta negativa. Indignante que los candidatos ignoren tal abuso y que las autoridades respectivas no actúen.

Sulia Alfonso

Lo legítimo no avergüenza

Me parece oportuno el proyecto para erradicar el vandalismo en las protestas. Marchar, manifestarse, mostrar descontento y exigir al Gobierno central es un derecho ciudadano. Pero los vándalos deslegitiman muchas veces ese derecho y opacan el sentido de la marcha al usar la violencia y al romper los bienes públicos. Y que nadie lleve el rostro tapado, pues lo legítimo no avergüenza ni es delito.

Lucila González de M.