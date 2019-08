Retratos de la violencia

Señor Director:



El país entero debería ver la exposición fotográfica del periodista y fotógrafo Jesús Abad Colorado. Es una muestra dramática, en 500 fotografías en blanco y negro, del acontecer nacional violento durante los últimos veinticinco años. El gran trabajo gráfico de Colorado retrata el horror del conflicto armado y nos obliga a preguntarnos qué nos pasó a los colombianos para haber caído tan bajo.

Todos somos responsables: el asesino de mano fácil y tiro certero, el pueblo que nunca se levantó al ver cómo masacraban a sus paisanos, y los gobiernos que pensaron primero en su conveniencia política, permitiendo que la patria se destruyera y los campos se llenaran con la sangre de los menos favorecidos. Se arruga el corazón mientras se reconoce esta tragedia nacional que se expone en los recintos del claustro de San Agustín.



Mario Patino Morris

¿Bogotá no recibe la vuelta?

Señor Director:



Colombia tiene una legión de estrellas ciclísticas y un campeón mundial como Egan Bernal. Es insólito que Bogotá, que pregona ser ‘la capital mundial de la cicla’, no permita que la Vuelta a Colombia ingrese a la capital, como en épocas pretéritas, que llegaba al velódromo Primero de Mayo o a El Campín, tal como ocurre en las grandes capitales europeas, como París, en los Campos Elíseos, o el Paseo de la Castellana, en Madrid.



Rafael Rico Tovar

La central de norte

Señor Director:



El próximo 6 de agosto Bogotá celebra un aniversario más de su fundación por don Gonzalo Jiménez de Quesada, en 1538. A comienzos del siglo XX, el general Rafael Reyes, presidente de la República, oriundo de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), ordenó construir la carretera central del norte, que comunicaba a Bogotá con el bonito pueblo de Santa Rosa. Años más tarde, Archila & Briceño, una firma de ingenieros, aprovechó su trazado para reformarla, dejando original solamente el tramo comprendido entre la estación férrea de La Caro y Usaquén. Hoy, más de un siglo después, dicha vía continúa en idénticas condiciones, sin que ninguno de los alcaldes la haya intervenido para adecuarla a las exigencias de la vida moderna. Por el contrario, han permitido su invasión y deterioro con canteras a sus espaldas.



Héctor-Bruno Fernández G.

Índice de inequidad

Señor Director:



La injusticia con los pensionados. A todos los congresistas les aumentan el 4,5 % con retroactividad desde enero con semejantes salarios; y a los pensionados, solo el índice de inflación. Debería ser para todos los pensionados el aumento del porcentaje del salario mínimo, sin excepción alguna. A nosotros nos aumenta el costo de vida también.



Paul Soucarre

