Respuesta del IDU

Como quedó establecido en el plan de gobierno de la alcaldesa Claudia López, la seguridad y movilidad de los peatones son una prioridad en los territorios urbanos, y, por tal motivo caminar con tranquilidad es uno de los derechos elementales que debe tener cualquier bogotano. Por eso coincidimos con la preocupación de los ciudadanos y de EL TIEMPO expresada en el editorial titulado ‘Trampas callejeras’, el cual se refiere a los imperfectos o daños en el espacio público, que lamentablemente han causado accidentes a varios peatones. Esta problemática es prioritaria para la actual administración, y uno de nuestros compromisos será reducir al máximo este riesgo para los bogotanos.

Todos los contratos de obra suscritos por el IDU cuentan con su respectiva interventoría, para asegurar el cumplimiento del objeto contractual, así como la debida vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, en cabeza de la Dirección Técnica de Construcciones.



Este año, el IDU tiene un presupuesto aproximado de 28.547 millones de pesos para el mantenimiento, reparar hundimientos y fisuras, arreglar bordillos de andenes, rehabilitar plazoletas y ciclorrutas, reconstruir aceras y atender todo el espacio público en general. Ninguna inversión será suficiente si no afrontamos que hay una corresponsabilidad, y que la solución es colectiva y no depende solo de la autoridad distrital.



Debemos aclarar que por ningún motivo el IDU recibe o paga obras que tengan imperfectos. Además, todas las obras nuevas o de mantenimiento que ejecuta el IDU pasan por un estricto proceso de evaluación, interventoría y revisión. Asimismo, quienes destruyen el espacio público en las manifestaciones, cortan bolardos metálicos o señales de tránsito, o se roban canecas y sillas, dejando pernos y varillas descubiertas, son responsables de las ‘trampas callejeras’. Como administración y como ciudadanía, debemos rechazar tajantemente todo este tipo de actos.



Sus lectores, y todos los ciudadanos, pueden estar seguros de que les daremos prioridad a las 'trampas callejeras' que representan mayor peligro, pues nuestro compromiso es hacer de Bogotá el mejor hogar para todos los colombianos.



Diego Sánchez Fonseca

Director general

La crisis del Catatumbo

Siento preocupación por el paro armado del Eln, pero sobre todo por la situación que se está viviendo en el Catatumbo respecto a esta acción insurgente.



Las personas se encuentran cautivas en sus casas, el temor se está propagando, y si sumamos a todo esto la disputa del Epl con el Eln, el resultado es una crisis humanitaria que está latente desde hace más de una década.



Los habitantes de Norte de Santander están a la expectativa de las acciones que tomará el Gobierno para apaciguar las acciones del Eln, pues ya han sido incinerados varios buses.



Y, en el caso particular del Catatumbo, los ciudadanos se hallan retenidos en sus propios municipios, sin alguna esperanza, porque antes del anuncio del paro su situación ya era tétrica, pero ahora el temor se esparce con mucha más fuerza, sin nada que lo pueda remediar.



