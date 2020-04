Respuesta de la Canciller

Señor director:



En relación con la columna ‘El idiota suramericano’, publicada el 28 de abril, debo expresarle que el escrito contiene imprecisiones que desinforman al lector. En particular, el artículo afirma que la ayuda estadounidense es el único logro de gestión internacional frente a la crisis del covid-19. Esta opinión pasa por alto la gestión intensa de la Cancillería con distintos cooperantes que ya han comenzado a anunciar y a aportar asistencia significativa al país. Estado Unidos, China, Corea, los Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Canadá, Japón, la Unión Europea y organismos del sistema de la ONU, entre otros, han respondido afirmativamente a nuestras solicitudes de apoyo con recursos, insumos en salud y aportes en diversos campos que requiere el país frente a la pandemia.

Así mismo, el texto desconoce el trabajo integral de Cancillería en el contexto del covid-19, que, además del frente de cooperación internacional, incluye la participación activa en diálogos bilaterales y multilaterales en la ONU, Prosur, CAN, Alianza Pacífico, Celac, OMS/OPS y otros organismos para coordinar respuestas y encontrar puntos de trabajo común. Adicionalmente, la asistencia a connacionales, a través de consulados y embajadas, y en vuelos de repatriación, así como la coordinación frente a medidas y proyectos en zonas de frontera, son componentes de un plan para enfrentar los efectos de una emergencia que requiere un trabajo mancomunado interno y externo de total dedicación y compromiso.

La Cancillería continuará trabajando decididamente para apoyar desde el sector de relaciones exteriores la respuesta integral que impulsa el Gobierno para asumir y enfrentar los retos planteados por la pandemia.Claudia Blum

Canciller de Colombia

Las prioridades

Señor director:



No resulta conveniente para la salud de la patria que se enfrenten la alcaldesa de Bogotá y el Presidente. Al exponer motivos, ambos tienen razón. Pero la lógica indica que la recuperación económica debe comenzar por los municipios donde no hay contagio o este es mínimo.



Qué mejor que recuperar las vías cuando están menos ocupadas, así como apoyar las manufacturas dando la mano a las regiones. De igual manera, darle prioridad al campo ahora que tanto lo necesitamos.



Un profesor nos decía que un país progresa cuando su entorno se hace más importante que el centro.Fidel Vanegas Cantor

De Chocó poco se habla

Señor director:



Muchas cosas tienen que seguir su curso a pesar de la cuarentena. En mi caso, me preocupa la deforestación. En nuestras selvas chocoanas, esta nunca se detiene, por desgracia, bajo un tráfico ilegal que todos los entes de control conocen, pero no actúan. El país ha sido muy injusto con este departamento, que es rico en oro, aguas y selvas y seres humanos. Hoy está sin gobernador titular, mientras su hospital público de Quibdó no tiene los suficientes elementos para atender un contagio mayor de covid-19. ¿Qué se ha hecho? Del Chocó poco se habla. Por favor, todos somos Colombia. José Francisco Piñeres





