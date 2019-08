Respuesta de Brasil sobre la Amazonia / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Con respecto al editorial titulado ‘Bolsonaro y la Amazonia’, publicado el 19 de agosto, así como artículos anteriores sobre el mismo tema, es importante aclarar que lo que Brasil busca hacer en este momento es identificar medios técnicos para mejorar las mediciones y los datos sobre la región, a fin de permitir un trabajo más preciso y eficiente en términos de protección de nuestro patrimonio.



La Amazonia es un patrimonio compartido por los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), responsable por la coordinación de acciones comunes para la región. Trabajamos juntos para la buena gestión de la Amazonia, con respeto a las soberanías y el patrimonio de cada uno de nuestros países. Somos los países amazónicos los responsables y los más interesados en la conservación y el desarrollo sostenible de la región.



Esa tarea involucra, en el caso de Brasil, el monitoreo de un área de aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados. La combinación de un avanzado Código Forestal con acciones de control y monitoreo es responsable por garantizar que 66 % del territorio brasileño esté cubierto por vegetación nativa. Además, 30 % de nuestro territorio está bajo la protección ambiental estatal -son 2,5 millones de km²–.



Para permitir un más eficiente control de esta amplia área, el Gobierno brasileño está revaluando programas de cooperación internacional, como el Fondo Amazonia, y decidió iniciar el desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo de la región que ofrecerá mejores imágenes y un seguimiento en tiempo real, contribuyendo con los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las leyes brasileñas de protección ambiental.



Brasil sigue, por lo tanto, comprometido con la protección y el desarrollo sostenible de la Amazonia y con el combate a la deforestación.

Julio G. Bitelli

Embajador de Brasil en Colombia

‘¿A lo bien?’

SEÑOR DIRECTOR:



Son las doce del día. Paso frente al colegio Americano. Los niños juegan en el patio. Un balón blanco sale del claustro, pero no alcanzo a atraparlo para devolverlo. Rueda y rueda, y cae sobre la parrilla de equipaje de un auto último modelo y allí se queda, mientras su conductor espera el cambio del semáforo a verde. Le digo que el balón está sobre el techo de su carro, pero con un gesto me dice que no le importa y acelera inopinadamente. Baja por la 45 con el balón adosado a su ego. Los chicos en la reja esperan mis buenos oficios, pero les explico, y se sorprenden. –¿A lo bien?, me preguntan. –Sí, a lo bien, les contesto. No miento. Pero yo tampoco puedo creer que alguien tenga una actitud tan mezquina como para no desprenderse de quince segundos para conservar la sonrisa de un niño.

Sulia Alfonso

Repatriados sin pensión

SEÑOR DIRECTOR:



Ojalá que en la reforma pensional se acuerden de quienes migramos a Venezuela y ahora regresamos habiendo perdido nuestros bienes, sin semanas cotizadas ni opción de empleo por edades como la mía (88 abriles, y 82 mi esposa).

Alfonso Herrera Duque