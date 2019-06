Respuesta a un editorial / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad social en Salud (Adres) se permite aclarar lo mencionado en el editorial ‘Un remedio que no obra’ ( 19-6-2019). En 2019, la Adres tiene un presupuesto de 52,7 billones de pesos, de los cuales el 85 por ciento se destinan al aseguramiento del régimen subsidiado y contributivo, y se giran a las EPS, IPS y proveedores a través del giro de la unidad de pago por capitación (UPC) y garantizan la cobertura del plan de beneficios en salud (PBS). Por otro lado, 4,1 billones (7,7 por ciento) se destinan al cubrimiento de los servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (no PBS). Los recursos asignados para este año contemplan un incremento del 30 por ciento para el pago de recobros.



La Adres ha girado de manera oportuna los recursos que tiene disponibles en el presupuesto. Entre enero y mayo de 2019, el mecanismo de pago previo en recobros alcanzó 1,4 billones pesos, cifra superior en 17 por ciento frente a la del mismo periodo del año pasado. Es difícil afirmar que los problemas de la calidad en la prestación de servicios se deban a falta de liquidez.



El incremento de los servicios prestados a través del no PBS (crecimiento del 72 por ciento en recobros radicados entre 2015 y 2018) ha hecho más complejas su planeación presupuestal y administración operativa. El Plan Nacional de Desarrollo introdujo mecanismos que modifican la forma de gestionar estos servicios, buscan mayores eficiencias y una adecuada gestión del riesgo, que están en proceso de reglamentación. Esta es una solución de largo plazo e implica una trasformación estructural del sector.



Finalmente, la misión de la Adres es ser administradora de los recursos del sistema de salud, y ese objetivo se ha venido cumpliendo al girar de manera oportuna los recursos que tiene asignados.

Cristina Arango Olaya

Directora general de la Adres

Capturar a los vándalos

SEÑOR DIRECTOR:



Quienes queremos nuestra ciudad no podemos aprobar los desmanes de que fueron objeto los cinco vehículos nuevos de TransMilenio. El gobierno, y especialmente en cabeza del señor alcalde, debe pedir la ayuda de todas las autoridades para que mediante las cámaras que aparecen en estos vehículos y otros medios se pueda identificar y judicializar a quienes cometieron estos hechos. Si eran barras de determinados equipos, estos deberían tener una suspensión como sanción, pero sanciones muy severas.

Gabriel Vanegas

¿Sacerdotes casados?

SEÑOR DIRECTOR:



El papa Francisco abre la posibilidad del matrimonio para los curas misioneros, para captar personas seguidoras de la religión católica en sitios marginados a donde los curas no quieren ir. La crisis sacerdotal es universal, no solo por los casos de algunos pederastas sino por falta de fe. En la antigüedad, los papas se casaban, tenían hijos, y no pasaba nada. Al papa Francisco lo tienen loco, en espera de resultados políticos. Al fin y al cabo, él es un jefe de Estado, el Vaticano. Pregunto: ¿las monjas también gozarían del ‘privilegio’ de poder casarse y tener hijos? La única realidad es que las iglesias, de cualquier secta, están perdiendo adeptos. La crisis es total.

Helena Manrique Romero