Reinvención de los amarillos

Señor Director:



Así como el servicio de transporte por Uber nos dice con anticipación cuánto vale la carrera, eso mismo debe suceder con el servicio de los taxis, pues con ellos solo lo sabemos cuando nos bajamos en el destino. Los taxímetros en muchas ocasiones están funcionando mal. Otro punto que hace atractivo a Uber es que las ‘vueltas y revueltas’ para llegar al sitio no ocurren, lo que sí sucede con algunos taxistas, haciendo con ello costosas las rutas.

Los amarillos deben funcionar con esos protocolos mencionados, incluyendo en ellos la urbanidad de Carreño. Si no es así, van a seguir produciendo la diáspora de sus clientes. Necesitan un proceso de reinvención.



Rogelio Vallejo Obando

Bogotá

Hay que cumplir la ley

Señor Director:



Se volvió costumbre bloquear las vías cuando una norma o ley no les conviene a unos pocos. Los señores transportadores de carga no comprenden que las chimeneas no pueden seguir contaminando. Ellos pueden renovarse, solo que no les interesa invertir.



Quizás esta vez el Gobierno Nacional y el Distrito no cedan y haga cumplir la norma que está vigente desde hace años, acerca de la renovación del parque automotor. No más acuerdos, la ley se debe cumplir y punto.



Martha García Cobos

Semáforo en Briceño

Señor Director:



La localidad de Briceño, situada entre la carretera Central del Norte y el municipio de Sopó, se ha convertido en un lugar peligroso para los vehículos, que en cuatro costados se enfrentan por obtener prelación en su camino, sin que un semáforo la regule o un agente de policía lo asuma.



Permanentemente ocurren colisiones debido al altísimo tráfico, ante la desidia de las autoridades de tránsito y del municipio de Sopó, en cuya jurisdicción territorial se encuentra la zona. Urge que alguno de los dos instale un semáforo que solucione el cuello de botella que allí se presenta.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

¿Provida?

Señor Director:



Los manifestantes “provida” son contradictores y sistemáticos. No hay que generalizar, pero se dicen llamar “provida” y están en contra del proceso de paz. Se hacen llamar “provida”, pero están de acuerdo con la cadena perpetua y están a favor del porte legal de armas. Se autodenominan “provida”, pero guardan silencio respecto a los ‘falsos positivos’ y los niños bombardeados por el Estado. La derecha colombiana sí que es selectiva con las vidas.



Juliana de los Ríos

El aborto

Señor Director:



En el ámbito biológico, del cual forma parte la hermosa ciencia de la genética, se considera que a partir de la concepción del óvulo y el espermatozoide, el ser humano inicia su aventura en este mundo, y solo Dios decide su destino. Ni siquiera la madre ni mucho menos el médico pueden disponer de la vida de la nueva criatura, que tiene todo el derecho a sobrevivir.



Fernando Cortés QuinteroRafael Antonio Córdoba ArdilaEl Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co