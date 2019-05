Reina vallenata (y música para iguanas)

Señor Director:



Celebrando nuestro bicentenario, es importante destacar la elección de nuestra primera reina vallenata, Loraine Lara, en tierra de iguanas.



Coincide esto con el natalicio 250 de Humboldt, por el que nuestra Universidad Nacional de Colombia, en alianza con el Instituto Goethe, ofrece al público una muestra contemporánea que conecta nuestro patrimonio biológico y cultural con el país del autor de la marcha nupcial de ‘Sueño de una noche de verano’.

En el auditorio León de Greiff se presentará Stephan Micus, investigador de instrumentos endémicos que ha practicado su arte intercultural en España, India e Irlanda. Conoció nuestro país motivado por ‘El amor en los tiempos del cólera’, y ojalá el Ministerio de Cultura lograse que experimentara con el furruco y compartiera con nuestra reina vallenata o Édmar Castañeda, arpista reconocido.



Quizás su composición ‘Noche blanca’ nos sorprenda con alguna melodía, ritmo o armonía que evoque la obra de Dostoievski o el antedicho libro de Gabo.



Reina vallenata + fusión jazz-joropo + U. Nacional + Humboldt + Goethe (autor de la Teoría de los colores) = música para camaleones.



Germán Vargas G.

Catedrático U. Javeriana

‘Columna bicentenaria’

Señor Director:



Qué bueno sería que EL TIEMPO continuara alojando, como lo hizo el 30 de abril, artículos como el de la ‘Columna bicentenaria’, escrito y coordinado por los profesores Gutiérrez y Hensel, del Externado, a propósito del libro de Pablo Montoya ‘Adiós a los próceres y los 200 años de la batalla de Boyacá’.



Más temas como el citado deben seguirse publicando para socializar en las redes, pues aportan a la cultura, la historia; llaman a investigar, a leer, y, si bien no van a estar ajenos a polémicas y réplicas, sí están, con excepciones, lejos de lo cotidiano: refugio de egos alborotados por falta de sensatez y sindéresis, sitio para el cobro de cuentas, especialmente en lo político y lo que inunda: lugares comunes que poco aportan a los lectores.



Hernán Salazar Hurtado

El karma de Bogotá

Señor Director:



Qué poco les ha importado la movilidad de la ciudad a los últimos alcaldes, secretarios de ‘inmovilidad’ y al IDU. El anterior alcalde cometió la gran chambonada de quitar dos pedazos de calzada en la Autonorte a la altura de Mazurén y Toberín, sentido sur-norte, para la ampliación de las estaciones de TransMilenio, creando un embudo al reducir la vía de 3 a 2 carriles, ocasionando trancón y accidentes. Existe el espacio para resolver fácilmente el problema en el separador entre la autopista y la paralela, pero ni Petro en su último año ni Peñalosa en sus 3 años y 4 meses le han parado bolas al asunto. Qué karma el de esta ciudad con los últimos 4 o 5 alcaldes y sus equipos. Todos nefastos.



Yosef Roitman

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co