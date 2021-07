Reformas en el Congreso

Señor Director:



Al instalar las nuevas sesiones del Congreso se presentaron gran cantidad de proyectos de ley. Varios de estos, con la intención de disminuir los privilegios de los honorables: reducir el número de congresistas, rebajar las dietas salariales, disminuir los auxiliares, suspender el pago de celulares, entre otros. Ya sabemos que el Congreso nunca ha tenido voluntad de reformarse, y menos de reducir sus envidiables condiciones, por lo cual considero que estas iniciativas son especulaciones de tipo político en época preelectoral, sabiendo que ni siquiera se pondrán en el orden del día.

Cursa otro proyecto de ley que implica reducir las vacaciones de los congresistas de cuatro a tres meses por año. Ya se han surtido cuatro debates durante la pasada legislación, y le faltan cuatro debates para el presente período. Con tantos proyectos por debatir, lo esperado es que esta iniciativa ni siquiera siga su curso, precisamente se hundirá por falta de tiempo.

Campo Elías Lizarazo Sánchez

Vergüenza deportiva

Señor Director:



Me conmovieron el grito y el llanto de la pesista colombiana Mercedes Pérez ante el fracaso de no lograr medalla olímpica en los Juegos de Tokio. Es la tristeza por la derrota, por saber, seguramente, que se pudo llegar más lejos, que tantos sacrificios quedaban ahí en ese momento frustrante. Pero es también un ejemplo de vergüenza deportiva y cuestionamiento personal, de amor a la patria. Ese es el deporte, lo importante es competir con entrega.



Se necesita no doblegarse, porque ya vendrán días mejores. Hay que rodear a nuestros competidores, sea cual sea el resultado.

José Francisco Piñeres

Caballos olímpicos

Señor Director:



Me refiero a los caballos olímpicos. En cinco minutos surge la magia de la relación entre el caballo y el jinete, rutina sobre una arena especial y, de fondo, la música seleccionada. Son impresionantes la nobleza y la danza que ejecutan los corceles en compañía de los jinetes, que reflejan un trabajo y una disciplina mancomunados. Sin embargo, no existe símbolo más claro de libertad que un equino trotando y corriendo por verdes prados.



Pero, aunque estas presentaciones son enmarcadas por riendas, sillas, frenos, trajes y detalles estéticos, lo importante es que las yeguas y los caballos en estas competencias sean tratados como esos tesoros invaluables que son.

Juan Pablo Méndez Rodríguez

El carné electrónico

Señor Director:



Vacunarse o no vacunarse, he ahí la cuestión. Cuando éramos niños y les teníamos terror a las jeringas, nuestras mamás no nos ‘consultaban’. Sencillamente, y hasta con amenazas o de la oreja, nos llevaban a vacunar.



Ahora se está estudiando la posibilidad del carné electrónico con premios incorporados -otrora, ‘si te dejas vacunar, te llevo a comer helado’-, para quienes tengamos completas las dosis de vacunas. Suena a adaptarse a la mentalidad infantil, terca o escéptica de algunos compatriotas. Y la obligación, entonces, no sería solamente la de librarlos del virus a ellos, sino a otros colombianos.

Ilse Bartels L.

FORO DEL LECTOR

EL TIEMPO

