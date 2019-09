Señor Director:



Algunos candidatos a la alcaldía de Bogotá y otras capitales anuncian como plan contra la inseguridad ciudadana: “Seré el jefe de la policía en la ciudad”, “enviaremos a los delincuentes a la cárcel”, “aumentaré el número de policías”, etc. Ninguna de estas propuestas resuelve el problema de la inseguridad por la sencilla razón de que los alcaldes no pueden reformar el Código Penal, que excarcela y, por consiguiente, protege aquellos delitos que tienen una pena privativa de la libertad menor de 4 años. Respecto a aumentar la policía para capturar delincuentes, no produce ningún resultado porque los capturados son puestos en libertad en razón de lo anterior.

En el único caso en que un raponero, por ejemplo, puede ir a la cárcel es cuando se le imputa el delito de ‘concierto para delinquir’, o sea que actúa en ‘bandas criminales’. El Congreso, que puede reformar el Código Penal, tiene la palabra, pero siempre surge el argumento de que las cárceles serían insuficientes, y viene todo el drama de lo mal que está la justicia en Colombia. Mientras tanto, el ciudadano del común ve cómo crece la inseguridad.



Libardo Cárdenas Giraldo

Es un asunto de Estado

Señor Director:



¿Cómo es posible que sobre un tema tan serio y delicado como el ‘fracking’ opine hasta el perro de la casa y hasta las altas cortes se opongan, seguramente sin suficiente fundamento? Si lo hacen Estados Unidos y Canadá, ¿será que están en contra de sus recursos naturales y su biodiversidad? ¿O creen que es una propuesta personal de Duque? ¿Volveremos a cocinar con leña? El ‘fracking’ no es un problema de gobierno, es un problema de Estado.



Jaime Vanegas Cantor

Colados y atracadores

Señor Director:



Desde hace años he sido admirador del alcalde Peñalosa, pues en sus dos administraciones ha sido uno de los mejores. Sin embargo, en el caso de los colados le ha faltado rigidez, salvo que las leyes no lo permitan. Los colados son ladrones que le roban a TransMilenio. Así se trate de menor cuantía, podrían hacer redadas, ponerles multas y aun hacerles pagar detención, pues así escarmentarían. También es indispensable legislar acerca de los atracadores armados. Un delincuente con un cuchillo es un asesino en potencia. Por tanto, debería ser encarcelado en lugar de dejarlo libre “por no ser un peligro para la sociedad”.



León Sanín Vásquez

Rionegro, Antioquia

Maduro se tiene que ir

Señor Director:



Este fin de semana, en TransMilenio, una mujer venezolana, con un menor, por ahí de dos años, pedía para poder pagar arriendo por una habitación y darle de comer al bebé. Se veía triste y pálida... Y miles más, se dice que son ya millón y medio, se rebuscan la vida en las calles y los campos de Colombia, trabajando o pidiendo. Mientras tanto, Maduro gasta lo poco que tiene en ejercicios militares en la frontera. Por Dios, Maduro se tiene que ir; que se hagan todos los esfuerzos diplomáticos urgentes para que este tirano deje el poder y resurja el bravo pueblo.



Lucila González de M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co