Si por reforma de la Policía Nacional se entiende el dejarse atropellar, está muy mal enfocada. Muchos se rasgan las vestiduras pidiendo urgente reforma de la Policía Nacional.

Yo, en cambio, solicito con carácter urgente un cambio de mentalidad y de doctrina por parte de aquellos profesores y padres para que enseñen a los menores y a los jóvenes el deber que tienen de respetar a toda autoridad por lo que representan como tal. Es claro, y no tiene discusión, el exigirle a la Fuerza Pública el respeto por los derechos humanos, pero es también prioritario y urgente que las personas entiendan que si se atreven a provocar, insultar, atacar o golpear a las autoridades, recibirán un castigo ejemplar. Hoy vemos con asombro, y nos hemos ido acostumbrando, que los delincuentes ataquen a las autoridades.



Entonces sí necesitamos una reforma de la Policía Nacional, pero que legisle a favor de ella, porque normas que castiguen al policía tenemos muchas, pero para protegerlos, muy pocas.

Carlos Alberto Ocampo Serna

Debates con altura

Hace mal el candidato Petro en atacar a Alejandro Gaviria recordando su pertenencia al gobierno del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y hace bien Gaviria en, con prudencia y elegancia, no responder directamente, sino pedir que el debate público no se erosione con este tipo de comentarios.



Eso necesitamos los electores: altura y contenido en los debates y opiniones de nuestros candidatos. Ojalá los colombianos, con estas actitudes, sepan diferenciar el talante de sus líderes, pues este talante ha de marcar el derrotero del gobierno de cada cual.

Julio César Vásquez Higuera

Ataúdes como escondite

Se comenta en los medios que unos jóvenes de la primera línea visitaron un depósito de ataúdes y con un cuento reforzado consiguieron uno para proteger al compañero afectado por los ataques de la policía antimotines.



Hace años, un conocido político de barrio, y además borrachín, solía pagar las tandas firmando vales que nunca pagó. Alguna vez, el dueño de la tienda, al ver al ‘conejero’ lo siguió, y este, al verse perseguido, apresuró los pasos y penetró rápidamente a la funeraria Gaviria -recién fundada en la calle 10.ª de Bogotá-, se acostó en un ataúd donde lo halló su cobrador, quien le dijo: “Gran carajo, ¿cuándo me va a pagar?”. Y este le respondió: “Señor, ahora estoy muerto de la pena”.

Miguel Roberto Forero García

Vacunas suficientes

Su editorial de este domingo, ‘El reto de la variante delta’, es importantísimo para crear conciencia en todos los colombianos, pero es indispensable contar con vacunas suficientes, lo cual no siempre se ha dado.



Nos consta lo ocurrido en todo el país la semana pasada. En el municipio de Cogua, Cundinamarca, a 50 km de Bogotá, desde hace dos semanas no hay primera dosis de ninguna vacuna. Entiendo que reanudaron, pero con cita previa. Lo anterior es grave, pues muchas personas se cansan de intentarlo y prefieren no vacunarse. Además, cada día cuenta cuando de disminuir contagios se trata.

María Ángela Ferro

