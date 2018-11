Reflexión sobre la marcha

Señor Director:



Las manifestaciones públicas están perdiendo su objetivo principal, que es dar solución a conflictos sociales. Todo por causa de grupos delincuenciales que se infiltran para convertirlas en actos vandálicos. Claro ejemplo de esto son las marchas estudiantiles, que son la voz de los jóvenes para exigir igualdad en la educación y un presupuesto justo para la universidad pública, pero unos pocos opacan el verdadero sentido que tiene una marcha de protesta en busca de un mejor país y las transforman en un sinnúmero de disturbios.

Los bloqueos, la destrucción de estaciones de TransMilenio, el cierre de las principales avenidas, que genera caos total en la movilidad, y los daños ocasionados a la infraestructura de las ciudades son la cruda realidad que estamos viviendo. Como sociedad, debemos reflexionar acerca de lo que es una manifestación con argumentos generados para beneficio social, no para la destrucción de esta.



José Ladino Sánchez

Pensar en el ciudadano

Señor Director:



Quien escribe estas reflexiones, fuera de la economía doméstica, no sabe ni quiere saber de macrooperaciones bursátiles y afines. Como la mayoría de los mortales, sabe de pagar IVA, impuestos, cobros y recobros ¡de y para todo! Como colombianos, tenemos claro que un gran porcentaje de lo que recoge el Estado le es robado por la corrupción institucionalizada.



Solo hay una solución, pero también casi imposible: la moralización de lo público y político. ¿Será que en Colombia no es posible una reforma económica que tenga como única meta la calidad de vida integral de los ciudadanos? ¿Y, como único medio no negociable, claro, arrancar de las garras de los corruptos de todas las pelambres el manejo económico estructural estatal? Sí, muy optimista y utópica. Pero ¿hay algo más?



Ilse Bartels L.

La caravana

Señor Director:



La caravana que partió de San Pedro Sula con destino a Estados Unidos ha provocado las iras de la administración Trump, que la convirtió en una especie de desafío para su seguridad nacional y un argumento electoral ante las elecciones legislativas que se avecinaban. Pero el mero cierre solo provoca más ilegalidad y más corrupción en una frontera a través de la cual todos los días se comercia ilegalmente con personas y mercancías. La doble vara de medir debería quedar al descubierto, al mismo tiempo que habría que desactivar el uso ideológico y electoral de las migraciones. Nunca como hoy, en materia migratoria, urgen acuerdos transversales entre gobiernos y organismos internacionales para afrontar el fenómeno con humanidad y orden.



Enric Barrull Casals

Girona (España)

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com