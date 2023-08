Reestructurar, no acabar

SEÑOR DIRECTOR:

​

El objetivo del Gobierno debe ser el de mejorar las falencias que tengan las fuentes productivas y no destruirlas para empezar de cero. Es el caso del petróleo y el carbón, que tanto beneficio económico le han traído al país, y no se pueden acabar, pero sí reestructurarlos a partir del proyecto de energías limpias, en forma coordinada, de tal manera que cuando se tenga montada la nueva infraestructura, se pueda prescindir del petróleo y el carbón.

De igual forma la salud, que por suerte con la Ley 100 logró en su momento beneficiar a más de 30 millones de personas. Antes de ella solo se beneficiaban 3 millones. Es cierto que requiere un ajuste de acuerdo a la experiencia que en estos 30 años se ha obtenido, pero no acabar el sistema radicalmente.

La Federación de Cafeteros, con más de 80 años de creada y que ha beneficiado a millones de caficultores, seguramente también requiere una reestructuración orientada por expertos, pero tampoco acabarla. A industriales y comerciantes hay que darles el apoyo requerido, pues es la fuerza que mueve más del 70 % de la economía del país.

Julio César Patiño Díaz

Tómense un tinto



SEÑOR DIRECTOR:

​

El editorial de EL TIEMPO (23-8-2023) sugiere que Petro y Bahamón, el gerente de la Federación de Cafeteros, se tomen un tinto y dialoguen. El problema evidente, y conocido a través de los medios y las redes, es que no le nombraron al que él quería, y se dedicó a darlo a conocer en sus discursos.

El doctor Bahamón, públicamente y percibiendo el disgusto de Petro por su nombramiento, lo invitó a tomarse un tinto y dialogar... Hasta ahora, Petro no ha respondido y, por el contrario, está invitando, desde su atril, a “algunas reformas” para la Federación... De eso se trata. Lástima que al señor Presidente no le guste compartir con gente que no sea afín a su proyecto.

Más tiempo se gasta en el Twitter, ahora X, que en un encuentro personal directo para dialogar y escucharse. Se lo aseguro, Presidente. Ensaye. Suerte para ambos, y brinden por Colombia con un par de tintos.

Ilse Bartels L.

Réquiem por Ruth Lamprea



SEÑOR DIRECTOR:

​

Recién me entero del sensible fallecimiento de la ilustre violinista colombiana Ruth Lamprea. Concertina durante años de la Orquesta Sinfónica de Colombia, primer violín del Cuarteto de Cuerdas Bogotá, gestora cultural de la Orquesta Sinfónica Juvenil, solista en muchas ocasiones de la Sinfónica.

He echado de menos la noticia de prensa al respecto. Imposible omitir algunos comentarios acerca de quien fue colega y compañera de atril durante tantos años. En 1960, con la Orquesta Pro Arte, compartimos el dúo del famoso Concierto de Navidad para dos violines, de Corelli. Notables sus versiones del Concierto para violín de Beethoven y del Concierto de Jachaturian, con la Sinfónica de Colombia, amén de otras obras. Siempre generosa, presentó la versión radial de Macondo, del suscrito. Por último, tocó la viola en la última presentación de dicha obra. Jamás las violas estuvieron mejor respaldadas. Expreso mis más sentidas condolencias a toda su familia y a su amada Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Hoy, la música clásica colombiana se encuentra de duelo.

Mario Alejandro Posada Torres