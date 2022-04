Reductores muy altos

SEÑOR DIRECTOR:

En la vía que de Chiquinquirá conduce a hacia Bogotá colocaron unos reductores para disminuir la velocidad, pero no son los adecuados porque están en sitios donde no se requieren. Es una vía de alto flujo vehicular y quedaron muy altos, ásperos y continuos.

Lo único que están generando es problemas para todo el transporte, entre ellos accidentes, sobre todo de motocicletas, desajuste de vehículos, trancones inmensos, demora en los tiempos de recorrido, gasto de combustible y contaminación. Algunos reductores son necesarios, pero en este caso son un verdadero problema que se debe corregir pronto. ¿Cómo realizan esta clase de contratos? ¿Por qué los interventores de obra no actuaron?

Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Defender a TransMilenio

Sería óptimo que el Consejo de Gobierno de Bogotá se reuniera en una jornada especial para tratar todo lo relacionado con los graves atentados que se presentaron contra el corazón de su transporte público, TransMilenio (TM), en los que fueron destruidas varias de sus estaciones y vandalizados algunos articulados, tomándose además portales que subvierten el orden público. Esas graves situaciones no deben olvidarse y no pueden volver a suceder.



De esa plenaria debe salir un proyecto de acuerdo en el cual queden claramente estipuladas sanciones fuertes y drásticas para todos aquellos desadaptados a los que en el futuro se les ocurra volver a atacar el normal funcionamiento de TM, que es alma del bienestar social. A TransMilenio hay que defenderlo de los espíritus dañinos y perjudiciales.

Rogelio Vallejo Obando

Candidato hecho a pulso

Considero benéfica y acertada la escogencia del médico huilense Rodrigo Lara Sánchez como fórmula vicepresidencial del candidato Federico Gutiérrez. Aunque no sea ampliamente reconocido en el país, enriquece la contienda electoral y aportará muchos votos de opinión por su hoja de vida y trayectoria política limpia, que lo destacan como colombiano de bien, hecho a pulso, virtuoso profesional de la medicina, y como el cuarto mejor alcalde del país cuando fue burgomaestre de Neiva.



Inscritas todas las candidaturas, solo queda pedir que se ilumine la capacidad de discernimiento político del pueblo colombiano para lograr la mayor asertividad en la elección del presidente, capaz de unirnos en pro de la restauración moral, ética e institucional que tanto clama la nación.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Todo es por la seguridad

Me refiero a los bloqueos de los motociclistas. La adopción de medidas por la Alcaldía, como la de prohibir parrilleros los fines de semana, constituye un gran aporte a la seguridad de la ciudad, asediada por la inseguridad y el crimen de personas inocentes. Miles de víctimas claman por desterrar, así sea parcialmente, este flagelo. Nadie entiende por qué los moteros piden que en horas no hábiles se les permitan los acompañantes para realizar trabajos que no requieren de segundos en su ejecución.

Miguel Durán Ordóñez