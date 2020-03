Recuperar los elefantes blancos

Señor Director:



Mientras el país mira aterrado la falta de infraestructura sanitaria para atender una posible pandemia, que podría demandar cerca de 9.000 camas con monitores y respiradores (unidades de cuidados intensivos, UCI) solo en Bogotá, y donde se cuenta con solo 680 unidades de estas características, todo el mundo se acuerda ahora de los grandes elefantes blancos, no solo del Distrito, como la Clínica Fray Bartolomé de las Casas, de la avenida Suba con 106, sino de los numerosos hospitales inconclusos repartidos por todo el país que se quedaron en obra gris o en otras etapas del despilfarro, típico de algunos corruptos mandatarios de turno.

Ojalá sea esta la oportunidad para dar una segunda mirada a todas esas clínicas y hospitales que quedaron abandonados cuando los contratistas se embolsillaron los recursos.Felipe Bueno Angulo

Los nuevos héroes

Señor Director:



Sumados a nuestros soldados de la patria que nos han protegido toda la vida, aparecen ahora unos héroes que intentarán protegernos, contra viento y marea, de la tercera guerra mundial. Increíble que los millones de dólares que gasta el mundo en armas para “protegerse” de eventuales enemigos no se hayan destinado a prevenir el ataque de un enemigo solapado y letal, como lo es el coronavirus. Los nuevos héroes son los líderes de cada nación, el sistema médico y paramédico, los campesinos y trabajadores, quienes se ven obligados a dejar sus familias para cumplirle a la nación, evitando que la situación se agrave y el país se paralice. Debemos rodear al presidente Duque y no cuestionar sus decisiones en un momento tan difícil. Ningún líder de los 200 países que tiene el mundo conoce por ahora la solución para controlar la pandemia. Solo unidos lograremos salir adelante.Mario Patino Morris

‘Todos somos la vacuna’

Señor Director:



“Todos somos la vacuna”, nos dijo el médico psiquiatra Córdoba. Sí, nosotros somos los únicos que tenemos en nuestras manos la vacuna para contener el covid-19. La vacuna de la solidaridad. China nos enseñó el camino eficaz para doblegarlo y obtener impensables resultados: 1.° Disciplina estricta y sin concesiones. 2.° Penas a quienes incumplan las normas establecidas. 3.° Blindar a las ciudades y el país. Y hay unos tips sencillos y posibles de seguir para todos: lavarnos bien las manos, varias veces en el día; usar el tapabocas cuando sea necesario; no salir de casa sin estricta necesidad y evitar aglomeraciones de todo nivel.Ilse Bartels L.

Dolorosa tragedia

Señor Director:



Qué tragedia más triste la de la cárcel Modelo. Nada justifica estas desgracias, pero se debe pensar en cómo evitar que el coronavirus llegue al hacinamiento de los centros carcelarios. Tal vez, restringir las visitas sea lo mejor, por ahora, y los presos deben entenderlo. Pero también la justicia debe aligerar los procesos. Que haya una ley de amnistía para los delitos menores, se les obligue a presentaciones periódicas, o se les envíe a colonias agrícolas. Algo urgente se debe hacer.Ángel María Aguilar

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co