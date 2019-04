Recordando a Carlos Lemos

Señor Director:



Hace más de 20 años, el exvicepresidente Carlos Lemos escribió una columna que pocos conocen y quizá aclare mucho de lo que ha pasado en nuestro país:

“(...) Hasta hace poco, el Estado preocupaba porque se había vuelto inmenso, costoso, perezoso y fisgón. (...). Interferido por un sector de la clase política que decidió convertir la cosa pública en ‘cosa nostra’, se ha vuelto un malhechor. No usa el impuesto para redistribuir la riqueza. Lo utiliza para concentrarla en las manos de un conjunto de pícaros que resolvieron hacer de la burocracia una ganzúa y de la política una mafia con antifaz. (...) Las tarifas de los servicios se han transformado en una modalidad inclemente de la confiscación. Cada vez son más altas, porque el pillaje es cada vez mayor. En realidad, en Colombia hace rato se privatizaron los servicios públicos: con su producido se han hecho ricos, riquísimos, más de un particular. Las empresas públicas son fincas, haciendas, feudos personales de unos cuantos políticos que convirtieron en patente de corso su credencial. Aquí, lo único que se ha nacionalizado realmente es la inmoralidad... Aun en la justicia (...) se ha impuesto (...) una forma -perversa- de la privatización. En Colombia, la gente se hace justicia por cuenta propia porque ya no confía en ella como institución...”.



Ricardo Cuéllar

Miedo ambiente

Señor Director:



Miedo, desazón e impotencia son los sentimientos que nos embargan después de leer, ver y oír esta semana las informaciones sobre algunos problemas del medioambiente en el país: daños ambientales de Hidroituango, Cauca abajo y Cauca arriba; contaminación de ciénagas en el Magdalena Medio, deforestación a causa de la minería en todos los departamentos, tala indiscriminada en la Amazonia, Chocó y el Catatumbo. En resumen, en menos de 2 años, Colombia transformó más de 1 millón de hectáreas de ecosistemas.



Por la inacción del Ministerio de Ambiente frente a estos graves hechos, el titular de la cartera fue citado al Congreso, y se suscitó un acalorado debate; si bien el ministro se justificó, un grupo de congresistas pidieron su renuncia. El ministro podrá caerse, pero los árboles no retoñarán.



Marco A. Muñoz Rodríguez

Plata que perdemos los contribuyentes

Señor Director:



Cada vez que paso por Tocancipá veo con tristeza cómo se traga el óxido unos equipos de recolección de basuras, comprados por Petro en su alcaldía, y hoy pagamos arriendo sin saber cuándo cesará ese compromiso.



Jaime Vanegas Cantor

