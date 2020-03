Reconocimiento a los médicos

Señor Director:



El temor y la incertidumbre producidos por la contingencia que se vive en el mundo con la presencia del coronavirus nos han llevado a que cada cual busque la manera de ponerse a salvo, y poco nos interesamos por la prevención, la salud y el agotamiento de los profesionales que están expuestos diariamente.

Me refiero a los médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, auxiliares, investigadores, personal de servicios generales y otros que no pueden abandonar su puesto de trabajo porque su presencia y participación son imprescindibles. Conforman el sector más comprometido y expuesto, altamente vulnerables al contagio y su replicación. A estos héroes y heroínas anónimos les debemos un merecido reconocimiento, agradecimiento, colaboración y al menos acatar las recomendaciones y sugerencias que nos proponen. Desafortunadamente, en nuestro medio no hay suficientes recursos para bioseguridad y protección de los profesionales de la salud. Oportuna la respuesta de algunos médicos, cuando dijeron: “Quédate en tu casa porque nosotros no podemos”.Gerardo Dussán D

Bogotá

Actividades para los mayores

Señor Director:



Algunos no están de acuerdo con las medidas del Gobierno. Es hora de entender, es hora de colaborar, de poner de nuestra parte por el bien de todos. Los que llegan de viaje y deban hacer cuarentena tienen que cumplirla, pues está de por medio la salud de los demás. De otro lado, los que sobrepasan los 70 años son las personas de mayor riesgo, como estamos viendo en el mundo. Es difícil para ellos quedarse en casa, pues necesitan ejercicio, caminar, actividad social. ¿Qué hacer? La televisión, al menos, debe programar clásicos e inclusive actividades lúdicas, que se puedan hacer en casa. El secreto es tomarlo bien.Carmen Rosa Novoa

Para que mejore el aire

Señor Director:



Sobre su editorial ‘¿Por qué no mejora?’ (20-3-2020), deberían chatarrizar de inmediato el SITP provisional y el obsoleto transporte de carga, estos dos son responsables de casi el 50 por ciento del material particulado. La extensión de la restricción para los vehículos particulares es pírrica. Solo así volverá el aire urbano a ser de fiable respirabilidad.Andrés Trujillo Mosquera

Arquitecto

¿Y los presos?

Señor Director:



Con todas las medidas que ha tomado el Gobierno para controlar la propagación del covid-19, no se ha dicho o se ha comentado algo sobre las cárceles colombianas donde hay hacinamiento.



¿Qué pasaría si en unas de las cárceles se llegaran a contagiar siquiera 100 detenidos? Les dejo la inquietud a los ministerios de Salud, Justicia e Interior y al Inpec.Pablo Peña

