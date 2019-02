‘Recobros: ahora o nunca’/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Muy importante editorial de EL TIEMPO (18-02-2019), en el cual se ponen sobre la mesa del debate público los problemas que se han venido generando en el sistema general de seguridad social en salud, con ocasión de los servicios que no se encuentran incluidos en el plan de salud, es decir, los llamados No-PB. En efecto, es fundamental y urgente adoptar medidas que permitan al Estado, tal como se señala en el editorial, acabar gradualmente con la diferencia entre el plan de beneficios (PB) y el NO PB, y que garanticen “la integralidad de la atención con cargo a la UPC”.

Mientras se logra ese objetivo, también son indispensables medidas tales como la facturación al Adres por los servicios del NO PB (giro directo), las compras centralizadas, las redes especializadas, el control de precios a medicamentos monopólicos, los valores máximos aplicables a toda la cadena y un fondo especial con recursos diferentes de los de la salud para los servicios socio- sanitarios. El editorial hace bien en enunciarlas y apoyarlas.

Finalmente, también compartimos la importancia del procedimiento propuesto en el plan de desarrollo para llegar a un “acuerdo de punto final” sobre las deudas acumuladas por virtud del concepto de NO PB. Acemi, junto con los demás sectores representativos del sector de la salud, hará llegar al Gobierno sus recomendaciones para que este esquema realmente permita un acuerdo sobre los montos y un real pago de estos.

Es inaudito que buena parte de esa deuda, que tanto afecta a los pacientes colombianos, se deba a problemas meramente operativos y logísticos, como las inexplicables demoras en la contratación de un servicio de auditoría.

Presidente Ejecutivo

Contaminación advertida

Las condiciones del aire en Bogotá nos llevaron a la decisión que ya se había pronosticado. Las emisiones contaminantes producidas por los vehículos (carros y motos), las fábricas y las quemas indebidas son las principales culpables de esta emergencia ambiental detectada en las mediciones del índice de calidad del aire (AQI) y que se observan a simple vista como un polvillo oscuro que queda suspendido en el ambiente. Ahora debemos pensar en alternativas de solución como: el uso de vehículos eléctricos (incluidos los de TransMilenio), cumplir con la revisión técnico-mecánica, el control a los agentes contaminantes (fábricas y quemas), la disminución del flujo vehicular (aumentar el pico y placa) sustituyéndolo con la bicicleta y estimular la práctica de actividades físicas como los desplazamientos a pie.Gerardo Dussán D.

El comercio informal

Bogotá tiene muchos líos. Inseguridad, movilidad –que es también la culpable de la contaminación, y no son los carros particulares- y ahora, por una empanada ‘descubrimos’ que los vendedores ambulantes. Ellos son millones, están en todas las localidades en el rebusque diario y ningún alcalde los ha podido organizar. Esto tiene que ser prioritario, sin atropellos. Otra vez será tema de campaña.Dagoberto Castaño Paredes