Reclamos a 4-72 / FORO DEL LECTOR

Entre mayo y agosto de 2019 pagué por 9 envíos a Europa y Estados Unidos usando el servicio de encomienda internacional de 4-72, pero solo el

77,7 % llegaron al destinatario. Dos de mis tres envíos con destino a EE. UU. se extraviaron.

Los 7 paquetes que sí fueron entregados llegaron al punto de entrada de su país de destino en 7,9 semanas en promedio, con un tiempo mínimo de 6,1 y un máximo de 10,6 semanas, tiempos exageradamente superiores a los 14 días hábiles que 4-72 publica en internet para el servicio mencionado.

Tras siete meses de trámites, observo que 4-72 puede crear excusas injustificadas para no responder por el valor del contenido de los envíos perdidos (esto aunque las encomiendas internacionales están aseguradas), que el área de Peticiones, quejas y reclamos (PQR) internacional responde por fuera de los tiempos establecidos por la ley nacional y la Unión Postal Universal, y que, incluso, las PQR pueden ser borradas arbitrariamente y desaparecer del sistema, tal como sucedió con la PQR de uno de mis envíos perdidos. Esto es muy delicado y refleja graves irregularidades e incompetencia en la prestación del servicio. El Gobierno debe frenar los atropellos de 4-72 contra los usuarios.

David Suescún

No permitir la cacería

El país está a la espera de si se le concede la libertad al oso Chucho, que se halla en el zoológico de Barranquilla. Esperemos el final de esta linda historia. Pero lo primero que se debe garantizar es la protección de todos los animales silvestres que están en ‘libertad’, pues miles son maltratados y cazados. Los alcaldes tienen que hacer cumplir la ley de que no haya cacerías sin control. Hoy se sigue en esta práctica, y ya se están extinguiendo muchas especies, como armadillos, conejos, perezosos y aves de todas las clases.

Es cuestión de conciencia, de que la Policía decomise las escopetas.

Hace un tiempo leí en este diario una historia bellísima de un hombre cazador, en Huila, que duró persiguiendo un oso y, cuando lo tuvo al frente, se maravilló tanto que no fue capaz de dispararle y llamó a las autoridades para que lo protegieran. Pero es una en mil. Por favor, señores alcaldes municipales en el país, no permitan más el crimen contra las especies. Multen duro a quienes infrinjan la ley.

Dagoberto Castaño Paredes

Bogotá

No avanzamos

El transporte en una ciudad es el reflejo de cuán bien está organizado. El TransMilenio, en Bogotá, por poner un ejemplo, resultó de una lucha tenaz de su gestor para hacerles entender a las empresas de transporte de la época sus beneficios.

Uber, plataforma tecnológica a la que le acaban de cancelar sus operaciones en el país, en poco tiempo fue quitándoles a los amarillos una franja significativa de clientes; lo que hizo pensar que con esa competencia habría planes para mejorar el servicio. ¡Oh sorpresa! En vez de eso aplicaron, como reingeniería de lujo, sacar a Uber del paseo para así evitar alterar el statu quo. Seguimos en la era de los chibchas, y así moriremos.

Wadid Arana D.

Cartagena de indias