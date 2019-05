Rebusque, economía y Policía

Señor Director:



En todos los niveles, los funcionarios del Gobierno y la Policía Nacional tienen que saber y entender cabalmente que Colombia afronta uno de los más graves problemas por el desempleo, y que son millares las personas, incluso profesionales, que se ven en la necesidad de rebuscarse vendiendo en las vías públicas de las ciudades artículos populares. Además, el rebusque no es un delito, y si se continúa atacando, aumentará la inseguridad ciudadana.

No se puede ignorar que en los datos oficiales sobre empleo informal, según el Dane, se estima que es cercano al 50 %. Las imágenes transmitidas hace unos días en los noticieros de televisión, de un grupo de miembros de la Policía de Bogotá que decomisaban los artículos a unas personas que trataban de venderlos en la vía pública, en San Victorino, no deben ocurrir más, ni allí ni en ninguna parte de Colombia.



Estas personas necesitan ser reubicadas, tener oportunidades de lograr el sustento. Y, en todo caso, las políticas, en todos los niveles del Gobierno, deben ser en procura de mayor empleo para disminuir la delincuencia y también el rebusque.



Jorge Giraldo Acevedo

‘Banquitos’ para congresistas

Señor Director:



Lo que faltaba: una mordida de 51.000 millones de pesos (20 por ciento del presupuesto para el 2020) es la propuesta que cursa en el Congreso para que los parlamentarios dispongan para sus regiones o sus feudos. No arrodillarse ante los ministros, combatir la corrupción, buscar transparencia son las razones que invoca el legislador Navas Talero, pero muchos pensamos que es ampliar la ‘mermelada’ a niveles insospechados.



Que los honorables legislen está bien, pero que ejecuten no cuadra, da susto un ‘banquito’ en su bolsillo para dar y convidar, reemplazar funciones de ministerios, alborotar contratistas y sumar réditos políticos. El Gobierno no debe avalar ese esperpento de proyecto.



Hernán Salazar Hurtado

‘Me atracaron’

Señor Director:



Les cuento que me atracaron, me humillaron, me amedrentaron, se llevaron mi teléfono celular y algún dinero.



Instauré la denuncia. Qué tristeza llevo aún en mi ser, sueño con mis agresores, veo sus rostros descompuestos y amenazantes blandiendo en sus manos los cuchillos con que me sometieron; pesadillas por doquier es el pan de cada noche sin que aparezcan las palabras ‘seguridad’ o ‘tranquilidad’.



Cada noche se incrementa mi angustia, siento una gran desazón que brota de mi alma y crece día a día; he compartido mi historia con mi más cercano entorno y hay una gran concordancia: agradecer que no resulté muerto o herido.



Luis Daniel Barragán Peña

