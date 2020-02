Señor Director:



Quiero expresar mi temor hacia la censura que grupos al margen de la ley, como las ‘Águilas Negras’, están ejerciendo. Este 5 de febrero amenazaron a periodistas y líderes del paro nacional, dándoles un ultimátum para salir del país en los próximos 30 días para no convertirse en objetivo militar.

Como estudiante de periodismo siento temor por estas amenazas, que siento como propias. Estos grupos quieren callar a la opinión pública a como dé lugar. El Gobierno colombiano tiene que hacer algo para proteger su prensa, a sus líderes y a sus ciudadanos. No se puede quedar de brazos cruzados, esperando a que estos grupos sigan amenazando y asesinando a diestra y siniestra. Esto tiene que cambiar ya.



Sebastián Díaz

Bogotá

¿Y la movilidad para qué?

Señor Director:



Bucaramanga está tan congestionada como lo estaba Tokio antes de que una administración cayó en la cuenta y decidió darles vía a los vehículos por túneles y puentes. Pero en esta ciudad, y en todo el país, nos contentamos con echarnos la culpa los unos a los otros: a las motos, a la mala cultura ciudadana, y no aceptamos la realidad, que se ve a distancia: la falta de vías o que estas son muy angostas y, de ñapa, con reductores de movilidad por doquier, como el del anillo vial. Un puente en el cruce de la 27 con 56 sería parte de la solución aquí, en cambio de estar construyendo Panachis y Santísimos que no ayudan a la movilidad, afectando el mismo turismo, pues no le damos vías al turista para que llegue y disfrute de la ciudad.



Fabio A. Ribero Uribe

Que se levanten los policías

Señor Director:

​

Para mejorar la movilidad en la autopista Norte, están por terminar su ampliación en las cercanías del peaje de La Caro; sin embargo, a los constructores se les ocurrió la brillante idea de atravesar a todo lo ancho de la nueva calzada cuatro policías acostados, cuyo resultado es producir un monumental trancón adicional al de la calle 170.



Qué falta de sentido común.



Carlos Mazabel

Bogotá

Controlar los taxímetros

Señor Director:



La regulación de los taxímetros debe ser más estricta, ya que con el auge de las nuevas apps de transporte, como DiDi o Beat, muchos taxistas han decidido corromper sus taxímetros para cobrar más caro. A veces, las carreras pueden llegar a costar el doble. Esto ya es normal para ciertos taxistas y para muchas personas que los utilizan. Hago un llamado a las autoridades para que le pongan más atención a esto.



Juan Pablo Cagua Penagos

‘Abandono y miseria’

Señor Director:



Bebés, niñas y niños no deseados, golpeados, violados, sometidos a todas las formas de violencia, sin servicio de salud, desnutridos, muriendo de hambre, sin escuelas, explotados, drogados, asesinados y desaparecidos... Y sin defensores. ¿Estado civilizado? ¿Presidencia, partidos, justicia, policía, Icfes, PAE? Sí, ‘abandono y miseria’, la síntesis, como titula su editorial (5-1-2020).



Ilse Bartels L.El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co