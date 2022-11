¿Quién paga los sobrecostos?

SEÑOR DIRECTOR:

​

Es incomprensible que a un gobierno que está empeñado en la austeridad se le ocurra pensar que a un contrato totalmente legalizado y en curso de construcción se le solicite al contratista estudiar la posibilidad para cambiarlo, así sea en un tramo. Este estudio genera unos costos. ¿Quién los va a pagar? Solo pensar la reubicación de todo tipo de redes, profundizar aproximadamente 15 metros para construir un túnel, entre otros aspectos, aumenta considerablemente la suma inicial.

Si se le consulta a un ingeniero civil que conozca de este tipo de construcciones, contestará que de una obra cuesta más lo que se entierra que lo que sobresale del suelo. Además, en una ciudad como Bogotá, donde la inseguridad es cada día mayor, ir a tomar un tren subterráneo a las 11 p. m. es un acto suicida. De otro lado, la opinión del doctor Enrique Peñalosa es un concepto técnico de una persona responsable y conocedora que solo piensa en no incurrir en gastos innecesarios.

Luis Carlos Llaña

Reactivación de consulados

SEÑOR DIRECTOR:



Su editorial del 8-11-2022 habla de “una lenta recuperación”, refiriéndose a la forma como se están dando la reapertura de la frontera con Venezuela y, en general, la reanudación de las relaciones (que no han debido romperse nunca) con nuestro vecino. En efecto, no se puede entender cómo para los habitantes de ambos países sea más fácil trasladarse de un lado a otro por las peligrosas trochas que preferir los puentes, con la consecuencia de que aún no se hayan podido alcanzar los beneficios de un vigoroso comercio, que era uno de los principales provechos que se supone traería la reanudación de relaciones.

A esta demora se suma la necesidad urgente de la “reactivación de consulados colombianos, que podría acelerarse”, y que considero es un pedido válido también para las autoridades venezolanas.

Como vecino colindante del que fuera el consulado de Venezuela en Bogotá, he sido víctima de seis años de la vecindad con un predio semidestruido y habitado por ilegales, lo que ha desvalorizado la vivienda de ocho familias y que guarda esperanzas con la manifestación hecha por el señor embajador Placensia a su llegada a Bogotá de que “la primera tarea será reconstruir las sedes diplomáticas que están abandonadas”.

Además, para los que conocieron antes el consulado, es muy triste que esa sea hoy la pobre imagen de Venezuela en Colombia.

David Guillermo Puyana Silva

Un delito grave



SEÑOR DIRECTOR:

​

En Cali fueron incautadas más de mil botellas de licor adulterado, según información de este diario. Dice la noticia que en esa fábrica descubierta se producían alrededor de 5.000 botellas semanales. El licor adulterado, como los medicamentos, es otro de los delitos graves que han causado mucho daño a la sociedad. Ambos atentan contra la salud. Y hay una corresponsabilidad grande de quienes lo compran para venderlo como legal. Aparte de pedir justicia, se necesita que la ciudadanía colabore, no solo comprando en lugares autorizados, sino denunciando cualquier sospecha de fábrica ilegal. Es una gran responsabilidad social, pues se trata de la salud de todos.

José Francisco Piñeres