Que todo no sea teleconsultas

El Congreso debe aprobar con urgencia el proyecto sobre el sistema de salud en Colombia. Resulta inexplicable que las EPS no autoricen los servicios básicos de consultas médicas y con especialistas en forma presencial y pronta. La atención por teleconsulta no es igual de efectiva y se ha convertido en otro problema en las EPS que afecta a miles de pacientes, en especial los que padecen enfermedades crónicas.

Como paciente pensionado, con más de 73 años de edad, afiliado a la Nueva EPS, puedo asegurar que con la solución de la cadena de conocidos problemas también se beneficiarían todas las empresas prestadoras de servicios de salud...

Jorge Enrique Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

Reactivación con responsabilidad

Si bien el Gobierno ha permitido reactivar muchos comercios –restaurantes, bares, mercados, iglesias, playas, centros de recreación, el trabajo presencial en empresas, el transporte de pasajeros terrestre aéreos, y muchas otras actividades que se han venido reactivando–, debemos ser muy responsables en acatar, para bien de nuestra salud y la de quienes nos rodean, las normas y recomendaciones del Ministerio de Salud para no contagiarnos.



Los expertos temen un rebrote del mal en todos los países americanos, como ya ha venido sucediendo en algunas naciones de Europa y Asia. El virus no se ha ido, está vivo y ahora más aún con la reactivación económica.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Asoma una estrella

Estoy de acuerdo con la opinión del señor Jorge Barraza. Ansu Fati está siguiendo los pasos de futbolistas que lograron convertirse en estrellas mundiales gracias a su talento. No obstante solo tener 17 años, Fati ha demostrado que no le pesa ser titular y marcar la diferencia con el Barcelona y la selección española. Su inicio de la temporada 20-21 es magnífico, 3 goles en 3 partidos de liga española, sin olvidar que en la pasada sesión acumuló varios juegos y anotó en la mayoría de las competencias en las que participó el cuadro catalán, que hace unos años perdió su identidad futbolística.



Si Barcelona hace una buena gestión, tendrá en Ansu Fati el reemplazo de Lionel Messi en sus manos y, lo más importante, va a ser la figura de un equipo en reconstrucción.

Jorge Alberto Herrera

¿Habrá justicia por los niños?

De frente: ¿los delitos atroces –todos lo son– específicamente contra niñas y niños, que tímidamente asoman en las ‘confesiones’ de los capos de las ‘extintas’ Farc, tendrán, al menos, un milímetro de justicia por la dignidad, derecho a la integridad física, a vivir en familia, a ser protegidos por el Estado, recibir educación, en una palabra, a ser niños sanos, libres y felices a su sanidad psicológica, etc.?



Traducción: ¿sí habrá justicia-justicia para los victimarios y plena dignidad para los derechos de los niños, sus víctimas? ¿Fuera del sí o no, hay otras vías o ‘métodos judiciales’ a la vista para cuando puntualmente por fin reconozcan todos los crímenes perpetrados contra nuestros niños y niñas?

Ilse Bartels L.

