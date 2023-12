Que sea una realidad

SEÑOR DIRECTOR:



Las disidencias de las Farc anunciaron que dejarán de secuestrar. Esa es una noticia que alivia. Pero debe hacerse realidad, debe ser verificable, porque en este inmenso país, en el que desafortunadamente hay diversos grupos que realizan esa terrible práctica, es muy difícil confiar. Pero Dios quiera que hayan reflexionado sobre esa infamia. Y que, además, liberen a los que tengan en su poder. Esa debe ser la actitud de todos los violentos, el Eln, sobre todo, que dice con frescura que se tiene que financiar, cuando cuenta con mucha otros fuentes, empezando por el narcotráfico.

No puede ser que nuestro país sea, vergonzosamente, uno de los pocos en donde se lleva a cabo este doloroso delito, que viola todos los derechos humanos. ¿Cuántos secuestrados hay hoy? ¿Conocemos sus nombres? Que todos abandonen el miserable delito y que, en este fechas tan especiales, suelten las cadenas a las personas que tienen sería la mejor la noticia año y la actitud creíble de que de verdad piensan en los caminos de paz.

José Francisco Piñeres

Detener la tragedia



SEÑOR DIRECTOR:

​

Las guerras son brutales, inhumanas, llenas de muerte y dolor, en las que se pierden vidas y más vidas, muchas de ellas inocentes. Ya vemos lo que pasa en la Franja de Gaza, que no ha tenido paz en muchos años. Las imágenes nos han causado lágrimas. Se vive allí un infierno. Ya van más de 18.000 muertos, la gran mayoría mujeres y niños. Léase bien: mujeres y niños. Y Hamás amenazó con matar secuestrados. ¿Qué mal hacen los niños, cuál es su ofensa? Lo peor es que no se ve una pronta salida. La diplomacia no logra detener el conflicto.

Hay que confiar en que Dios conjure los odios, en que los esfuerzos mundiales consigan apaciguar la guerra, en que estas poblaciones tengan pronto un alivio y se dejen de perder vidas. Es una tragedia que tiene que ser detenida.

Carmen Rosa Novoa

El ‘hermanamiento’



SEÑOR DIRECTOR:



Terminando de leer el pensamiento del 12 de diciembre, de Confucio, “La educación genera confianza. La confianza genera la esperanza. La Esperanza genera paz”, y asimilándola todavía, me reencuentro de nuevo con otra magnífica columna de Víctor Corcoba Herrero, que caló profundo y atrevidamente, la ‘retitulé’ con una palabra hermosa que encontré en ella y sobre la cual gira su exposición, llena de esperanza, de humanismo, y de llamando a la confianza. ‘Hermanamiento’ es la palabra.

Y entonces, al aterrizarla en nuestro aeropuerto y en el de la humanidad, reflexionaba en que quizás, y sin el quizás, para ser honestos, lo que nos está faltando globalmente es eso: confianza en nosotros mismos, en los que nos rodean, en el humus que decimos humanidad, y en la de los que nos dirigen a nivel local e internacional.

“Llegará el día en el que la Tierra (con mayúscula) será morada de un latir conjunto”, todo un arado para sembrar la esperanza, como también lo afirma el columnista.

La esperanza, sí. Porque nos han dicho que es lo último que se pierde. Porque “la esperanza genera paz”, como dice Confucio. Ojalá alcancemos nosotros a verla florecer.

Ilse Bartels L.