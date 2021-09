Que se construya la ALO norte

SEÑOR DIRECTOR:



Por estos días se encuentra en estudios, consultas y participación ciudadana el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), una herramienta para ser utilizada en el desarrollo urbano, al servicio del bienestar de los habitantes. Me refiero tan solo a la movilidad. Desde hace 60 años, los gobernantes de esa época tuvieron la visión de planear la Avenida Regional Longitudinal, una vía con sentido regional, la cual hoy denominan Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).

Esta se programó sin que para esa época se tuviera el más mínimo índice de congestiones vehiculares, por lo que no deja de causar asombro y tristeza conocer las intenciones de la actual administración distrital frente al tramo de la ALO norte que no contemplan desarrollar, según ellos, porque afecta el medioambiente en algunas reservas y humedales. Bastantes expertos, incluyendo conocidos ecologistas, manifiestan que esto no debe ser impedimento para realizar una obra vial que necesitan urgentemente Bogotá y la región. En el mundo sobran ejemplos donde, respetando el medioambiente, se han realizado gigantescas obras. Se necesita que todos los participantes de la revisión del POT evalúen técnica y científicamente esta situación y encuentren las soluciones que permitan prolongar esta vía hasta el límite con Chía, como está programado.

Álvaro Villamarín González

Haciendo historia

SEÑOR DIRECTOR:



Sin liga profesional y con berraquera, la selección colombiana de voleibol femenino de mayores clasificó al mundial 2022.



Las cafeteras, dirigidas por el brasileño Antonio Rizola, han sumado victorias importantes con la Tricolor: consiguieron medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, plata en los Juegos Panamericanos de 2019, en Lima, y ahora, una clasificación a un mundial con dos victorias importantes frente a Argentina y al campeón mundial, Brasil. Con estas victorias, Colombia se instala en el puesto 19 del ranquin mundial. La selección recoge una cosecha sembrada a lo largo de cuatro años con jugadoras que tienen nivel internacional.



Este triunfo ratifica que Colombia es cuna de deportistas de talla mundial en múltiples disciplinas, pero también nos deja el panorama desolador de que la única forma de triunfar es en el exterior.



El llamado es al Ministerio del Deporte y a los patrocinadores para formar y fortalecer una liga profesional que confirme que en tierras colombianas, el voleibol también es de talla mundialista.

Adrián Estiben Ladino Malaver

La muerte de líderes nos incumbe a todos

SEÑOR DIRECTOR:

Oscuro el panorama que vive hoy el territorio colombiano. Siguen asesinando a personas que piensan diferente a los demás. En lo que va corrido del año, ya se suman 174 líderes sociales muertos en el país. La pregunta del millón es: ¿quién los mató? ¿Hasta cuándo tendremos que ver este dolor de patria que nos incumbe a todos los colombianos?



Esta situación tan aberrante que padece nuestro país tiene cambiar en algún momento. Todos tenemos derecho a vivir en territorios de paz y sin ningún peligro de muerte.

Fredy Antonio Segura Jaime