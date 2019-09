¿Qué pretende Maduro? / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Entristece que el dictador de Venezuela, en lugar de buscar acercamientos entre los pueblos, más con un país que recibe a sus connacionales con mucho esfuerzo, cariño y respeto, haga demostraciones de fuerza bélica en la frontera. Lo que debería hacer es desplegar esa fuerza para atajar a los criminales de las Farc y los del Eln, que tanto daño han hecho a Colombia, en lugar de darles protección. El pueblo de Venezuela tiene hambre, y no es con desfile de tanques de guerra como se mitiga. ¿Qué busca con este desafío?



Esto no es nuevo, claro, pero Colombia no debe dejarse provocar. Y todos los ciudadanos, venezolanos y colombianos, no debemos dejar de vernos como pueblos hermanos por las locuras de un desesperado dictador.

José Francisco Piñeres

Ayuda con estímulo

SEÑOR DIRECTOR:



Excelente que la Corte Constitucional haya ordenado a las autoridades locales suministrar toallas higiénicas a las habitantes de la calle o mujeres indigentes. Mas las secretarías respectivas deberían entregar tal subsidio siempre y cuando sus beneficiarias hicieran parte de algún programa de resocialización o readaptación laboral, como los de la Secretaría de Integración Social en Bogotá, a fin de salir del mundo callejero.



De no ser así, tal subsidio se convertiría en un mecanismo meramente asistencialista que no contribuiría a que dichas mujeres hagan algo por salir de la indigencia, y las toallas terminarían siendo usadas para otros fines o incumpliéndose sus laudables propósitos sanitarios.



Aquí, esta política implicaría corresponsabilidad de las receptoras para que se dejen ayudar por el Estado en ánimo de su propio bienestar y de la sociedad en conjunto. Por el DNP sabemos que en Colombia, muchos subsidios convierten a los beneficiarios en adictos a la pobreza y los conduce a evitar que luchen por salir de ella.

Dalia Valero

Demoras en la aduana

SEÑOR DIRECTOR:



Debido a las grandes demoras en la aduana saliente mientras los paquetes esperan la inspección de la Policía Nacional Antinarcóticos, realizar envíos a otros países a través de 4-72 usando los servicios de encomienda internacional y EMS se ha convertido en una pesadilla.



En mi experiencia, tan solo esperando a ser inspeccionados, los paquetes pueden tardar más de 6 semanas. Sin embargo, en los puntos de venta de 4-72 aún se informa al cliente que los tiempos de llegada aproximados al punto de entrada del país destino son de 5 y 3 semanas para los servicios de encomienda y EMS, respectivamente. Aún peor, 4-72 publica en su sitio de internet tiempos todavía menores para estos servicios.



Ante esta nueva realidad de demoras significativas en la aduana saliente, ya es hora de que 4-72 ofrezca sus servicios informando tiempos realistas a sus clientes.

Adicionalmente, ojalá se logre una mejor sincronía con la importante labor de la Policía Nacional Antinarcóticos, pues las exageradas demoras de los paquetes antes de salir del país nos perjudican notablemente.

David Suescún