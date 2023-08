Que el favor sea completo

SEÑOR DIRECTOR:

​

Tierras para los campesinos de Ciénaga de Oro, Córdoba… Bueno, por algo se tiene que empezar. Veamos si la ayuda no es de esas que creen que el recibidor de las tierras tiene los recursos para hacerlas producir, porque toda la vida ha sido así: reciben las tierras y no hay cómo trabajarlas y tienen que recurrir a una institución de préstamo donde le van a poner miles de trabas porque son pobres y no tienen cómo pagar sus cuotas. Entonces que hagan el favor completo y le den la herramienta para que pueda hacer su tierrita productiva y el dueño no esté sufriendo por cómo pagar si la cosecha no rindió.

Con respecto a los cultivadores de coca es muy complicada la sustitución porque el billete que están recibiendo hoy en día es muy difícil igualarlo con otras cosechas que den la ganancia rapidito. Sin embargo, nada se pierde si se les puede convencer de que la ilegalidad no es buen camino porque serían perseguidos toda la vida. Queriendo ser buenos ciudadanos, los gobiernos están en la obligación de ver cómo aliviar su forma de vida.

Alfonso Solano Blanco

El caos para entrar a Bogotá



SEÑOR DIRECTOR:

​

¡El caos del lunes festivo en el regreso a Bogotá por el norte fue monumental! Entramos a las 8 p. m. y el trancón empezaba en el puente de Chía. La gente se parquea a un costado para esperar la hora indicada para poder entrar, pero eran más de tres carriles estacionados desde Chía a Guaymaral.

Según el TIEMPO (23/08/2023), las autoridades dicen que hay que acatar los horarios establecidos, pero cómo hace uno para calcular. Eso es imposible.

El pico y placa regional no sirve sino para incomodar a familias enteras a altas horas de la noche. O se hace una ALO norte o el caos cada año va a ser peor.

Inés García Reyes

Bogotá

Contribución en ferias de mascotas



SEÑOR DIRECTOR:

​

Se realizó la feria que reúne a muchos pet lovers o amantes de las mascotas, Expopet 2023, evento que contó con la presencia de más de 50.000 personas.

La aglomeración de personas junto con la lluvia generaron desorden e impidieron el éxito total en lo que debería ser el foco de la feria: que se llevaran a cabo las jornadas de adopción por parte de las fundaciones y del Instituto de Protección y Bienestar Animal, quienes, además, en esta edición no contaron con un pabellón completo que garantizara un mayor orden, como en años anteriores.

Los organizadores de esta feria deberían priorizar mejor los estands para que el acceso de las personas sea más ágil. Así mismo, contribuir con los animales en condición de abandono, situación de calle o con las fundaciones que requieren constantemente ayuda para sostenerse, y, adicional a la entrada que debe adquirir cada visitante, exigir como requisito para el ingreso la donación de alimentos o artículos para la manutención de estos, o incluso donar las muestras gratis que ofrecen las marcas. Lo anterior contribuiría a reunir varias toneladas de alimento y entre todos aportar a los peludos que tanto lo necesitan.

Sofía González