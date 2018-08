Qué diferencia / Cartas del lector

Señor Director:



Da gusto leer noticias agradables para la ciudad. Los nuevos equipos para el aseo de la ciudad, mostrados por este diario en la edición del 16 de agosto, contrastan con los mostrados hace un tiempo, adquiridos por la administración anterior. Según tengo entendido, estos equipos hoy se encuentran arrumados en Tocancipá, sin lugar a recuperar un solo peso y, por el contrario, implicarían una carga para quien pague la chatarrización de todos estos carromatos. Ojalá quien se postule para alcalde tome nota de todos estos desaciertos y le sirvan para montar un programa desprendido de toda clase de populismos que deberíamos conocer todos los que a la postre terminamos eligiendo el reemplazo de Peñalosa.Gabriel Vanegas Cantor

No pudo renovar la licencia

Señor Director:



Soy ciudadano chileno con residencia en Colombia desde el año 1971. El miércoles 8 de agosto me acerqué a un centro de reconocimiento de conductores a renovar mi licencia de conducción. Resultó imposible realizar el trámite porque a partir del 6 se había actualizado la plataforma de software y la nueva versión solo permite recibir pagos a quienes tienen cédula de ciudadanía, es decir, en este momento quienes poseemos cédula de extranjería o tarjeta de identidad no podemos realizar trámite alguno con el tránsito. El CRC puso en conocimiento de esta situación a las entidades respectivas y hasta la fecha no han corregido el problema.



Los perjuicios son enormes para quienes necesitamos utilizar un vehículo para desarrollar nuestras actividades normales o quienes requieren hacer una compraventa urgente de algún automotor.



Juan Ricardo García Rodríguez

Neiva, Huila

Odio en las redes

Señor Director:



Me pregunto cómo los colombianos podremos salir adelante, con paz y pensamientos positivos, si en las redes sociales pululan los mensajes llenos de agresividad, odio y desprecio. Eso lo pude experimentar en carne propia cuando se me dio por dejar un mensaje al presidente Duque en su página de Facebook respecto al gravamen del impuesto a la clase media del país. Chupe pa que lleve, fue lo más decente; de ahí me llamaron perra, h. p., uribestia, oligarca y otros calificativos inmencionables. ¿De verdad es esta sociedad con la que esperamos que el país salga adelante? De seguir así, pronto nos veremos en llamas imposibles de apagar.Adriana Arciniegas Galindo

Las pedreas en La Distrital

Señor Director:



Como consecuencia de las frecuentes pedreas en la Universidad Distrital, sede Macarena, no solo el tráfico se ha visto afectado por la Circunvalar sino que ahora, con un resultado tan triste como el asesinato del señor Torres, los habitantes del barrio nos vemos enfrentados a la rotura de vidrios, la inhalación de los gases lanzados por la policía y prácticamente quedamos encarcelados en nuestras casas mientras los ‘estudiantes’ hacen su protesta. La cercanía a dicha institución ha sido una verdadera pesadilla para los residentes. ¿No es viable un cambio de esa sede a otro lugar?Alba Bautista