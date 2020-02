¿Qué deja el bicentenario?

Señor Director:



La presencia de los diferentes equipos que participan en el Tour Colombia muestra la importancia que tiene para nuestra región el ciclismo. Contrasta lo anterior con la lánguida celebración del bicentenario, que no dejó ninguna obra para el departamento. “Boyacá está destinado a vivir de las glorias de los próceres de nuestra independencia”, afirmaba con premonitoria precisión un escritor tunjano con motivo del sesquicentenario. Cincuenta años después, con ocasión del bicentenario, todo fue igual. Solo quedan monumentos que los honran y condecoraciones que hoy reposan en los anaqueles de las casas del gobernador, del alcalde y de los funcionarios, de las administraciones departamental y municipal, como fieles testigos de la casi nula relevancia que el país reconoce a nuestra independencia. ¿Será que aún no logramos dimensionar su verdadero valor en el devenir de Colombia?



Jorge Agustín Reyes Pulido

Tunja

Ser periodista en Colombia

Señor Director:



Manuel del Socorro Rodríguez fundó, un miércoles 9 de febrero de 1791, el Papel Periódico de Santafé. Esta es la razón para que en Colombia, cada 9 de febrero se celebre el Día del Periodista, bajo la Ley 51, artículo 14 de 1975. Ser periodista en cualquier parte del mundo es más un apostolado que una profesión. En países como el nuestro, donde las guerrillas, el narcotráfico, la delincuencia común y los paramilitares, pero sobre todo la corrupción campean tranquilamente, ejercer este oficio es un acto heroico. Igual, hay que seguir investigando e informando. Felicidades a estos quijotes colombianos del periodismo impreso y digital. Siempre será vigente la frase con que titula su libro el difunto periodista colombiano Alberto Manrique Focaccio: “El periodista muere mil veces”.



Helena Manrique Romero

Los estudiantes de clase media

Señor Director:



Los estudiantes de clase media son aquellos que no poseen lo suficiente para acceder a una universidad privada y tampoco logran el nivel para una pública. No son lo suficientemente pobres para que el Estado dirija la mirada hacia ellos y no poseen accesos a becas. Dependen de un golpe de suerte que les cambie el futuro. Son los estudiantes olvidados. En la media no les sobra ni les falta, y se encuentran en un limbo del que nadie se ha dado cuenta. Extender las condiciones para acceder a una beca estatal es muy necesario para desestancar a estos posibles profesionales y quizá gobernadores de un futuro.



Luis Miguel Gamba Valero

Sin pasaje a Tokio

Señor Director:



Nuestra selección preolímpica de fútbol a Tokio 2020 se vio sin creación, sin profundidad ni media distancia. Fracasamos; para qué ir tan lejos a que nos eliminen en los dos primeros partidos. Nuestro equipo no mostró dirección técnica, no tiene memoria. Después de jugar con Argentina y con Brasil, no fuimos capaces de corregir los errores. En la próxima será, con otro director técnico más capacitado y flexible. Lástima por los muchachos, que tenían ilusiones pero no fueron bien dirigidos.



