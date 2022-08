Que actúe la diplomacia

SEÑOR DIRECTOR:

Ya tenemos esa horrenda guerra de Ucrania, desatada por Vladimir Putin, que está costando vidas, en hambre y ruina, como tanto se ha repetido. Ahora hay que cruzar los dedos para que no vayamos a ver otra, cuando China ha hecho ejercicios sobre los aires de Taiwan, ‘ofendida’ por la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Estados Unidos. Ahora Taiwan hace lo propio, con fuego real, midiendo sus capacidades defensivas.

Hay vientos de guerra, en la que, como se sabe, solo gana la muerte. Lo demás es dolor. Por Dios, que la diplomacia actúe, que haya sensatez, que se piense en la situación mundial de hoy. Otra guerra sería una catástrofe, desde luego por las vidas perdidas, pero además por las consecuencias futuras para la humanidad. Ya vemos que por la guerra de Ucrania ha habido escasez de alimentos y carestía… El hecho es que el mundo está en vilo y ojalá se logren calmar las aguas.

José Francisco Piñeres

Vías terciarias

SEÑOR DIRECTOR:

Sobre el campo, ¿quién dice esta boca es mía? Los alimentos a nuestras ciudades cada día más y más costosos y a echarle la culpa a la guerra de Ucrania-Rusia.



El gobierno, con lápiz en mano, debe mirar todos los puntos negativos que el campesino encuentra para sacar sus productos.



¿Qué pasa con nuestras carreteras terciarias, por qué tanto abandono? Es el pan nuestro de cada día ver las peripecias para llevar las cosechas a la ciudad.



Un ejemplo: la carretera terciaría a la vereda La Laja, del municipio de Moniquirá, Boyacá. Se lleva años solicitando que esta sea arreglada y ahí seguimos esperando. Las vías terciarias necesitan atención y qué mejor que comenzar por los lugares más pobres. La Laja podría ser el comienzo de una nueva mentalidad.

Alejandra Ramirez Castaño

Moniquira, Boyacá

Paradojas lamentables



SEÑOR DIRECTOR:

Según EL TIEMPO (11-08-22), el presidente Gustavo Petro escuchó a 45 alcaldes de los 4 departamentos del Pacífico. Aquí salen a relucir paradojas lamentables. Una de ellas es que en una de las regiones más lluviosas del mundo no hay agua potable para sus habitantes. No hay energía eléctrica y no hay conectividad para las comunicaciones y menos para la educación.



Iván Ospina, alcalde de Cali, habla de crear una Agencia para Desarrollo del Pacífico, pero esto suena burocrático. Es mejor la integración regional como se ha hecho en otras partes del país.



Es sabido que Colombia tiene 89,21 millones de hectáreas de gran riqueza marina, con posibilidades turísticas y de transporte, y de estos, más de la mitad corresponden al Pacífico. Este aspecto es de gran importancia, porque su aprovechamiento actual es más notable por los carteles de la narco economía. Por lo anterior, proponemos al gobierno que la Armada de Colombia cree un sistema de transporte fluvial, de la misma manera como la Fuerza Aérea creó a Satena para el transporte aéreo a las regiones. Esto es fundamental para el desarrollo de esta bella zona.

Fidel Vanegas Cantor