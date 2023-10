Prudencia, Presidente

SEÑOR DIRECTOR:

​

Cuando uno ve lo que está pasando en el Cauca o en Buenaventura, por mencionar solo un par de sitios de muchos en Colombia que enfrentan serios problemas en diferentes frentes, se pregunta por qué el primer mandatario dirige sus inquietudes y esfuerzos para cuestionar lo que pasa en otros países, cuando lo lógico sería que priorizara resolver nuestras propias dificultades. Cien trinos en pocas horas sobre el conflicto israelí-palestino son todo un desatino.

La forma de ver el mundo del señor Petro no es la de la gran mayoría de los colombianos. Por ello, lo mínimo que puede hacer es guardar prudencia y utilizar los canales diplomáticos para evitar que sus particulares opiniones terminen afectando al país.

Mario Patiño Morris

SEÑOR DIRECTOR:

​

Las declaraciones del presidente Petro frente a los ataques terroristas de Hamás a Israel se deben tomar como personales y no son el sentir del pueblo colombiano, que ha sufrido en carne propia, y estamos hastiados de los grupos insurgentes que han sembrado el terrorismo y la guerra en nuestro territorio desde hace 70 años, dejando miles de muertos, desplazados, mujeres y niños abusados, y dolor a su paso.

El Presidente debería más bien propender y dedicar tiempo a resolver los problemas internos de nuestro país. Como diseñar y buscar estrategias para mejorar la seguridad en las grandes ciudades y en la ruralidad; reactivar la economía, que viene desacelerándose; hacer que la inversión extranjera no se marche; fortalecer a la Fuerza pública, en lugar de desmantelarla sacando a mandos experimentados. Pero sobre todo, no crear odios. Dedíquese, Presidente, a vender una imagen positiva del país con discursos coherentes y no con apoyo a grupos terroristas.

Álvaro Sandoval Gómez

Maltrato a los animales



SEÑOR DIRECTOR:

​

El maltrato a los animales sigue en todas partes. Vi en noticias que un hombre mató a puñal a un perro porque le ladró. Los animales son seres indefensos, además de nobles y fieles. Muchas veces nosotros mismos los volvemos agresivos. Es, creo yo, una expresión de la violencia que se vive por doquier y, en general, de la pérdida de humanidad. Pero se necesita que imperen la ley y la educación. Es triste ver estos atropellos.

Lucila González de M.

No marchitar las empresas



SEÑOR DIRECTOR:

​

Mauricio Cárdenas, en su columna del 14 de octubre, comenta que la fragmentación de la economía global ha llevado a Estados Unidos a enfocar su comercio hacia países aliados como México, que superó a China como el principal proveedor de sus importaciones.

Colombia podría ser beneficiada, dada su cercanía con el país del norte. No podemos cerrar esta puerta, que le permitiría a nuestro empresariado la generación de empleos, único antídoto contra el tsunami que se ve venir por el marchitamiento del sector privado, intención no disimulada por el presidente Petro. Agravado, además, por la poca diplomacia internacional del mandatario. Estamos advertidos. Tenemos que defender el futuro de nuestros hijos.

Gabriel Remolina Ordóñez