Proteger a los niños

Duele, nos deja sin palabras la noticia de que el 2018 fue el de mayor violencia sexual contra menores en 20 años.



Vamos de para atrás, como el cangrejo, en este tema tan sensible, que significa todo, en especial paz en el alma ciudadana. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde están los cuidados, las campañas de prevención, la justicia, los organismos encargados de la protección de los niños? Si no cuidamos a los menores, estamos sembrando una sociedad violenta... Toca redoblar esfuerzos o estamos perdidos.



Lucila González de M.

Bogotá

Donar es salvar vidas

Alerta en caso de emergencia por la falta de sangre en hospitales de Colombia. Existe la convocatoria para donar, mas no la pedagogía.



Los mitos ante la donación son innumerables: que engorda, que adelgaza, que genera anemia, etc. Falso. Los donantes frecuentes que pertenecemos al club de los negativos jamás hemos tenido ningún problema porque hemos seguido puntualmente las indicaciones.



Las mujeres somos el más alto porcentaje de donantes porque la cobardía masculina pulula. Con solo 450 centímetros cúbicos salvamos tres vidas. Es excelente para la salud por aquello de la irrigación sanguínea, pero lo más valioso es un verdadero acto de amor incondicional.



Ánimo, a donar no solo sangre, sino órganos y tejidos cuando hayamos partido de este mundo. Dejémoslo por escrito, porque después de muertos seguiremos ayudando a la humanidad.



Helena Manrique Romero

El compromiso de cambiar

Es frecuente que estos primeros días sean de análisis sobre las cosas que debemos superar del pasado y mejorar para el presente año. Esto para que el nuevo sea de verdad venturoso y digno de un mejor vivir.



Nos podemos ayudar con unas preguntas: ¿Sí estoy comprometido con la convivencia con mi familia, con mis vecinos, con mi país? ¿Sí tengo sentido de pertenencia por mi terruño? ¿O me da lo mismo comprar a mi país que a extraños? ¿Comprar de contrabando, cuando este está relacionado con lavado de narcodineros?...



Una ley de la física dice que las cosas no cambian si no hay una fuerza que las saque de su inercia. No podemos esperar que la corrupción se supere si no hacemos lo que se requiere para derrotarla...



Solo criticando a los demás no vamos a cambiar el mundo, a este lo cambiamos nosotros mismos con nuestra actitud, compromiso y emprendimientos propositivos.



Fidel Vanegas Cantor

