Proteger a los líderes sociales

SEÑOR DIRECTOR:



¿Hasta cuándo va a continuar en Colombia el asesinato impune de líderes sociales? Seguramente ningún país del mundo enfrenta este impresionante drama ni observa esta espantosa estadística. Según publica su diario, la ONG Indepaz registra que este año han sido asesinados 171 líderes. Solo el fin de semana se presentaron tres.

Estas muertes no pueden pasar a la triste lista de la impunidad. Una de las muestras de buena voluntad de todos los grupos que supuestamente desean firmar la paz debe ser parar sus criminales ataques contra la población civil. Los líderes sociales son personas preocupadas por el bienestar de la sociedad, por la defensa de la naturaleza, es decir, por el bien común. El Estado debe protegerlos especialmente. Y, por Dios, que haya justicia. Hay que ponerse en el alma de las víctimas para entender este drama. Y hay que pensar en qué le espera a este país en el que la vida de las personas no vale nada.

Lucila González de M.

Las alzas, hecho del año



SEÑOR DIRECTOR:



El aumento de los precios en los alimentos y servicios públicos se constituyó en uno de los hechos más destacados en el año 2022. La situación concreta y alarmante es que en toda Colombia y durante todo el año se viene presentando un alza de precios en la mayoría de los alimentos de la canasta familiar. El pan más pequeño, que vendían hace un año a 200 pesos la unidad, ahora cuesta 500 pesos; es decir, el aumento presentado en un año llegó al 150 %. Increíble...

Y en la mayoría de los hogares se tiene que racionar el consumo de los alimentos como huevos, leche, queso, carne de res y harinas. Los precios de estos alimentos y otros más están por las nubes.

Fedegán, la entidad gremial de los ganaderos en el país, aseguró que el incremento del precio de la carne de res durante el presente año se debe al alza de los insumos de producción. Algo se debe hacer.

La verdad es que ante la carencia de medidas económicas que regulen los valores de los insumos en general, en Colombia los precios de alimentos seguirán por las nubes. Por lo anterior, lo mejor es que la actual administración haga alguna gestión para que las alzas no afecten el aumento del salario mínimo.

Jorge Giraldo Acevedo

Fútbol y religión



SEÑOR DIRECTOR:



Antes del inicio de cada partido, algunos jugadores cristianos y musulmanes se hincan de rodillas para pedirle a Dios o a Alá por la victoria de su equipo. ¿A cuál le hace caso el Creador? Sabemos que tanto el Papa como el ayatola tienen su equipo preferido. ¿Pero Dios? Está bien pedirle al Altísimo para que no me dé cáncer o para que me gane la lotería y hasta le ofrezco hacer una donación a la Iglesia si me lo concede, ya que nadie pierde si yo gano. Pero en apuestas de suma cero, como un partido de fútbol, donde la ganancia de uno es la pérdida del otro, es poner al Hacedor en una encrucijada.

Yo me conformo con que haya un buen show, independientemente de quien gane. Claro que si estuviera jugando Colombia…

Fernando Valencia V.