Protección a los líderes sociales

SEÑOR DIRECTOR:



El tema del asesinato, de la desprotección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es recurrente. Salta cada día, lo mismo la muerte de estos valerosos colombianos en muchas regiones del país.

Este diario informa que la mitad de ellos no conoce plan para protegerlos, según una encuesta de la Fundación Ideas para la Paz en 39 municipios priorizados. Es muy triste.

Y mientras tanto aparece una camioneta de la Unidad de Protección llevando un cargamento de droga. Es una pena lo que se está viviendo.

Ante estos hechos, el Gobierno Nacional debe reaccionar, debe aclarar, pero sobre todo debe tomar medidas urgentes. Los líderes sociales merecen una vida más tranquila, sin tanta incertidumbre, merecen, cómo no, que el Estado esté atento sobre sus vidas. Lo que se vive es ya una tragedia que no se detiene.

Los líderes sociales, que luchan por causas sociales, y los defensores de derechos humanos son muy importantes para las comunidades, no los dejen solos.

Ángel María Aguilar

Hay que fortalecer la justicia, no degradarla



SEÑOR DIRECTOR:



El mensaje de ‘ser pillo paga’ no es benéfico. No es buen ejemplo que liberen o indulten y conviertan en gestores de paz a quienes la justicia esté procesando o haya condenado por graves delitos que le han causado mucho dolor a la sociedad y daño al país. No hay ningún derecho a la protesta vandálica, violenta y destructora. Hay que fortalecer y acatar la justicia; no degradarla ni mucho menos acabarla. Sin justicia, ¿qué buen futuro le puede esperar al país?

Es imposible que la bienintencionada paz total que promueve el Gobierno -y que anhelamos todos los colombianos- se pueda lograr con impunidad, desacato a los fallos judiciales e indignas concesiones a los delincuentes, mientras la gente buena, honrada y trabajadora sufre.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Una reforma pendiente

SEÑOR DIRECTOR:



Nuevamente los colombianos hemos sido engañados por quienes cada cuatro años prometen reformas de su statuo quo, que nunca cumplen. A pesar de que el Congreso “... quiere transformar su imagen...” (24-7-2022, EL TIEMPO), para lo cual ‘dizque’ se propusieron impulsar autorreformas con temas como disminución de sus salarios y reducción de su receso parlamentario, ni siquiera eso fueron capaces de aprobar. Y ahora aprobaron, entre otras, listas cerradas, la llamada “puerta giratoria” para que los congresistas puedan ser ministros y eliminaron la limitación de períodos en cuerpos colegiados, además de quedar muy satisfechos con el nuevo reajuste de más del 7 % en sus salarios.

Ante esta actitud nos preguntamos cuándo se logrará reformar el Congreso, disminuyendo su tamaño y limitando a dos períodos su posibilidad de ser elegido, así como rebajando su remuneración y el receso parlamentario, entre otras medidas. Es decir, ¡que este tampoco es el gobierno del cambio!

David Guillermo Puyana Silva