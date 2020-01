Problemas en las islas del Rosario / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Acerca de su editorial ‘Caos en la plaza’ (21-1-2020), hace más de cuatro años denuncié, en mi calidad de turista, los graves problemas en las islas del Rosario. Lanchas que llevan a los turistas desde Cartagena hasta dichas islas sin chalecos salvavidas, actividades de careteo con vinculación de menores de edad, lanchas que recogen pasajeros en lugares no autorizados, etc.

A la fecha, un empleado de la embajada americana se encuentra desaparecido a causa de un accidente cerca de una de las islas. Y, adicionalmente, de manera frecuente hay choques entre las lanchas, heridos, etc. La denuncia de nada sirvió, porque las cosas siguen igual.

Este es un llamado respetuoso al presidente Iván Duque, al Procurador General, a las autoridades de Cartagena, Dimar y Parques Nacionales: por favor, intervengan de manera decidida y definitiva para que no mueran o salgan heridas más personas (turistas), a causa de las grandes y graves anomalías que se presentan en este sector turístico. Si se ha denunciado, ¿por qué todo sigue igual, y hasta empeorando? ¿Están nuestras autoridades a la altura de estos desafíos para imponer orden? ¿Qué está pasando? ¿Es posible que exista corrupción en estas autoridades que les impide actuar en consecuencia y de acuerdo a sus funciones?

Fernando Escandón

¿‘Hay que aguantar un poco’?

SEÑOR DIRECTOR:



En días pasados hablaba acerca de las jornadas de protesta con una casual interlocutora que conocí en una estación de TransMilenio: “Hay que aguantar un poco”, es la única manera de conseguir cambios y que el pueblo sea escuchado, etc., fueron algunas de las expresiones esgrimidas por ella.

Toda opinión es digna de respeto, independientemente de que coincida o no; al separarnos, me pregunté: ‘¿Cómo se aguanta un poco?’. Tengo obligaciones económicas, no puedo aducir excusas de ninguna índole al llegar la fecha límite de cancelación de estas.

A mí me ha afectado, especialmente en la parte laboral. ¿Cómo hacen los que están ‘aguantando un poco’? ¿Serán estudiantes que dependen de los padres, pensionados, vivirán de la renta? Son preguntas sin respuesta.

No puedo evitar el desarrollo de los acontecimientos, en absoluto dependen de mí, lo único verdadero es que tengo que cumplir con mis obligaciones, con o sin protestas.

Luis Daniel Barragán Peña

Bogotá

Que haya suero antiofídico

SEÑOR DIRECTOR:



Vi la impresionante noticia de que, en una institución educativa de Armenia, una serpiente rabo de ají mordió a un estudiante. Un incidente extraño, pero llama la atención sobre la prevención.

Lo importante es, más en esta época de verano, que el país cuente con el suero antiofídico suficiente, especialmente en zonas apartadas y de mayor riesgo, porque estos casos no dan espera y en cuestión de horas se pierden vidas.

Todo lo que se haga para estar listos y para que se realicen los manejos adecuados de las víctimas es poco.

Pedro Samuel Hernández