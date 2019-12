Problemas en Cartagena / Foro del lector

Señor Director:



Estuve en Cartagena del 21 al 25 de diciembre pasado. Encontré, entre otras, las siguientes fallas:

1) En la playa: a) El espacio donde se encuentra ubicada la caseta que ocupa el restaurante Donde el Bony Ávila es una playa pública de propiedad del Estado o el municipio.¿Quién arrendó este espacio, por cuánto tiempo y cuánto paga mensualmente dicho establecimiento? ¿Por qué allí no dan factura por el consumo? b) Las carpas ubicadas en Bocagrande están a menos de 5 metros de la orilla del mar, quitándole al turista posibilidad de disponer de más espacio para descansar o recrearse con su familia. c) ¿Quién fijó la suma de 30.000 pesos por arrendar una carpa y 2 sillas? Precio exorbitante. d) Demasiados vendedores ambulantes por la playa cansan la tranquilidad y molestan y alejan al turista.



2) Estacionamientos. En Cartagena el peatón no tiene ningún derecho, pues la gran cantidad de vehículos parqueados sobre los andenes, especialmente a lo largo de la avenida San Martín y otras principales, hacen que el turista tenga transitar por las avenidas por donde circulan los vehículos, con peligro de su vida. Esperamos que el nuevo alcalde tenga suficiente autoridad para hacer respetar el espacio público cartagenero y no dejarse mangonear.Fredi Becerra Mosquera

Que Uber cumpla las normas

Señor Director:



A propósito del editorial titulado ‘Innovación con regulación’, permítame comentar que el fenómeno Uber es una multinacional que ha irrumpido en los países para intervenir de hecho en el sistema de transporte público de pasajeros. Utilícese el medio que sea, señales de humo, golpes de tambor, radioteléfono, aplicaciones electrónicas, etc., para ofrecer o prestar medios de transporte público de personas, lo fundamental es que se haga respetando las condiciones, cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución y las leyes correspondientes, y punto. Sobre eso, por lo menos en Colombia, no hay que legislar más.Excelino Salcedo Salazar

Muertes en motos

Señor Director:



Ante la muerte de un miembro del núcleo familiar en trágicos accidentes de personas que se movilizan en motos, todo parece indicar que a la mayoría de las familias de Colombia nos ha tocado la puerta. Según los datos oficiales de las autoridades de tránsito en toda la nación, siete motociclistas mueren al día. O sea, de acuerdo con esto, la cifra de los fallecimientos en el presente año podría superar las 2.500 personas. Es el caso del joven, de apenas 20 años, Camilo Andrés Molano Giraldo, uno de mis nietos, quien encontró la muerte durante un accidente en una de la vías de Bucaramanga, conocida como el anillo vial.

Así la situación, ante el ‘apetito’ de los colombianos por estos vehículos, ya sea para movilizarse o por trabajo, creemos que debe haber mayores controles para evitar tragedias como las que ocurren todos los días en cualquier región colombiana y así disminuir las registros de muertes de motociclistas. El peligro es permanente por el excesivo tráfico de motos en cualquier calle de las ciudades y poblaciones colombianas y en todas las carreteras del país.Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

