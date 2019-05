Problemas del transporte/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



El transporte público en Bogotá aún tiene muchos problemas. La movilidad es un desastre, pues ya no caben los carros, ya que muchos compraron para afiliarlos a las plataformas. Y los taxistas, que han mejorado, lo reconozco, aún tienen individuos mañosos con el taxímetro adulterado, que no dejan ver la planilla de tarifas ni oprimen el taxímetro al final. Aunque, insisto, los hay muy correctos. El SITP tiene muchos problemas desde su inicio, pues la gente no asocia mucho los números con las rutas. Y el SITP provisional, las viejas busetas, con su humilde tablilla, les hacen fieros, pues van llenas. ¿No pueden meter buses nuevos del SIPT por esas rutas, con buena frecuencia? Y, por favor, revisen los miles de placas especiales.

Dagoberto Castaño Paredes

Un proyecto en riesgo

Señor Director:



‘Proyecto de ley contra los corruptos está en riesgo de hundirse’, dice EL TIEMPO de ayer. No es nada raro ni sorprendente. El país está acostumbrado a que los congresistas tumben toda iniciativa anticorrupción. Y no apoyarán legislativamente ni dejarán gobernar al presidente Duque hasta que no ceda y les dé a los adictos a la ‘mermelada’ –que son mayoría- su buena dosis con cargo al erario. Es decir, al bolsillo de los contribuyentes. Y seguiremos viendo legisladores y gobernantes corruptos e incompetentes si los dirigentes de los partidos políticos continúan avalándolos como candidatos, y los votantes, eligiéndolos y reeligiéndolos. El país clama la prevalencia del interés patrio.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Criminal deforestación

Señor Director:



La deforestación en nuestro país ya raya en la criminalidad, y lo peor, está imparable, a tal punto que el Gobierno no tiene ni idea, a pesar de que se ven desde la tierra y el cielo los cientos de miles de hectáreas destruidas por grupos de bandoleros que se lucran de la minería ilegal y de la siembra de cultivos ilícitos. Hoy ya es el mejor ‘negocio’ en Colombia, sobre todo la minería ilegal, dominada por los disidentes de las Farc, los ‘elenos’, ‘los Pelusos’, los del ‘clan del Golfo’, que ya no se pelean entre sí, sino que están de acuerdo porque saben cuánto valen los gramos de oro. Lo más grave de este delito no es solo la corrupción que genera, sino la destrucción del medioambiente, la contaminación y el envenenamiento de ríos y afluentes.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Otra modalidad de robo

Señor Director:



Gran tribulación estamos padeciendo los bogotanos con el incremento de la inseguridad con la modalidad en que motociclistas, en asocio con montallantas, se acercan a automotores y generan un pinchazo en alguna de sus llantas con el objeto de atracar a ocupantes del vehículo o timar en grandes cantidades de dinero por el arreglo del neumático. ¿Cuántos denuncios por estos hechos debe recibir la policía para que actúe en zonas claramente identificadas y atrape y desmantele a estas organizaciones criminales? ¿Con el simple comentario en redes sociales de lo que acontece por estos hechos vandálicos en ciertas avenidas bogotanas la policía no puede hacer inteligencia y actuar en consecuencia?

Francisco Javier Cajiao G.