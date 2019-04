‘Privilegios indignantes’/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Con su editorial ‘Privilegios indignantes’ (16-4-2019), les quitaron las palabras a cuarenta millones de colombianos que hoy en día exigen que ese artículo 29 del Código Penitenciario, que va totalmente en contra de la Constitución y la ley de igualdad, sea abolido, y revocada cualquier medida o ley que proteja, acolite, privilegie, aparte o acoja con beneficios especiales a estos delincuentes que piensan que su pena debe ser pagada en las mismas condiciones en las que cualquier otro delincuente debe pagarlas.



No hay derecho a tanta ‘casa por cárcel’ ni a tanto privilegio en los establecimientos para estos criminales, culpables de delitos atroces en la mayoría de los casos.

Felipe Bueno Angulo

Notre-Dame en llamas

SEÑOR DIRECTOR:



Para precavido, solo Dios: tenía el remedio (su Hijo) antes de producirse la enfermedad (el pecado).



Qué lamentable es el hecho de que donde se está trabajando con acetileno y soldadura eléctrica, teniendo en consideración que lo que los rodea es madera impregnada de alquitrán, materia altamente inflamable, no se tuviera por precaución un equipo para apagar un posible conato de incendio.



La falta de precaución por lo general conduce a desastres previsibles.

Desafortunadamente, no es el primero ni será el último. Mas hay que tener en consideración, como consuelo, que en esta vida solo la muerte es irreparable, todo lo demás no lo es.



Esperaremos, pues, ver reconstruida y modernizada la catedral de Notre-Dame, símbolo de París y patrimonio reconocido por la Unesco, en muy poco tiempo.

Iván Grillo Londoño

Barranquilla

El viacrucis del señor Benjamín

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero a la crónica de don Juan Gossain de ayer, 16 de abril de 2019.

Estoy totalmente de acuerdo con ella y con la idea de que transformar el país es un acto de justicia.



Pero, para llegar a eso, debemos ir conociendo el nombre del pésimo hospital que tuvieron que padecer don Benjamín, las costeñas y demás compañeros mártires. Que por lo menos tenga la sanción social de ser conocido por todos por su (mal) nombre.

Luis Miguel Ramírez G.

Falta control de bebidas embriagantes en Monserrate

SEÑOR DIRECTOR:



Sobre las recomendaciones de las autoridades para subir al santuario de Monserrate en Semana Santa, publicadas en este diario el lunes 15 de abril, llama la atención la que dice: “No consumir bebidas alcohólicas o sustancias (fumar cigarrillos)”. Porque la realidad es otra: en el recorrido usted encuentra chicha, guarapo, cerveza, cigarrillos, que expenden los vendedores ambulantes que se tomaron el cerro sin ningún control de las autoridades. Una cosa es lo que dicen estas y la administración del santuario y otra, lo que se ve y escucha camino a la iglesia. Parece un mercado persa. Si están prohibidas estas bebidas embriagantes, ¿por qué las dejan vender? No es coherente. ¿Qué dicen las autoridades?

Fabio Forero