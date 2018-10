Primero combatir la impunidad

Señor Director:



¡Atónito! queda uno después de leer las cifras publicadas en la editorial de EL TIEMPO (domingo 13 de octubre), donde se informa que, en promedio cada 30 minutos, una niña menor de 14 años es víctima de violencia sexual en el país. También se menciona que el avance de las investigaciones penales por esos abusos no llega siquiera al 4 por ciento.

Doblemente atónito quedé cuando me enteré de que la solución planteada por el Gobierno Nacional para combatir esta calamidad es la cadena perpetua. ¿Acaso no sería más sensato concentrarnos en judicializar la alarmante impunidad del 96 por ciento de infractores y reforzar la prevención y el tratamiento de agresores?



La propuesta de cadena perpetua me parece más un canto de sirena que una solución efectiva ante un problema tan serio.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Bogotá

¿Quién financia la educación?

La senadora Paloma Valencia lanzó una propuesta según la cual los egresados de las universidades deberían financiar la educación con el 20 por ciento de su salario. ¿No sería mejor que sean los senadores y congresistas los que financien la educación con un porcentaje de su sueldo? Porque a diferencia de muchos colombianos que intentan sobrevivir con un salario mínimo, ellos ganan millones que ni siquiera terminan de gastar. O ¿no sería mejor que los corruptos dejaran de robar para que ese presupuesto sea dado no solo a la educación, sino también al sistema de salud y a familias de escasos recursos?



Adicionalmente, si un colombiano promedio ganara un salario decente, si existiera seguridad para los ciudadanos e, incluso, si no tuvieran que pagar impuestos tan altos, estoy segura de que estarían dispuestos a dar ese porcentaje de sus salarios. Pero es complicado dar cuando a duras penas se tiene.



Paola Rubiano Pineda

La recuperación de laguna de Fúquene

Después de tanto años de luchar por la recuperación de la laguna de Fúquene, en la que muchas administraciones realizaban las campañas políticas con el pretexto de salvarla –lo que solo eran promesas y disculpas–, se vio que el municipio de Fúquene no podía solo, como tampoco la CAR ni el departamento de Cundinamarca. Se requirió de ayuda nacional. Es así como se está salvando. Ya hay dragas más especializadas para la limpieza y en pocos días de trabajo vemos aumentar el espejo de agua. Lógico que va a ser imposible recuperarla toda, pero debemos tener en cuenta que hay que dejar zonas para la preservación de la fauna, que es diversa y sirve como pernoctación de las aves migrantes. Hay que salvar también los patos, garzas, conejos, cuyes, peces, etc. Debo destacar el esfuerzo de la presente administración por tomar interés en tan importante recurso para el bien de toda la población. Como vamos, pronto se observará el aumento del turismo, la navegación, la pesca y, sobre todo, lo más valioso: el aumento del agua que provee el acueducto de la ciudad de Chiquinquirá.



Álvaro Ramon Ortiz Murcia

Simijaca (Cundinamarca)

