Prevenir ante la variante delta

Según se informó ayer, la variante delta circula ya en Bogotá. También vi que en China están tomando medidas urgentes al detectar los primeros casos. Se habla de 300 allí, y hay aislamientos, toma de pruebas, más vacunas. Eso es lo que se debe hacer. Que se actúe, que se tomen todas las medidas, que la ciudadanía sienta que hay autoridades.

Pero aquí la gente anda campante, sin tapabocas muchos, los centros comerciales llenos, muchos sin toma de temperatura, la reactivación se toma como orden de relajarse. Se dice que esta variante es más contagiosa, lo que obliga redoblar esfuerzos, a incentivar a que la gente se vacune, al lavado de manos, al distanciamiento, y, sobre todo, creo yo, el trabajo desde casa.



Este tal vez es uno de los recursos más valiosos y se debe reforzar por estos días, pues descongestionan el transporte y las oficinas, cosa que es clave. Las empresas y el sector oficial tienen mucho que aportar, pues no podemos llegar al miedoso pico como el del mes pasado. Todos debemos cuidarnos.

José Francisco Piñeres

Otros elefantes

Señor director:



Muy interesante la editorial (03-08-2021) sobre la necesidad de extinguir los elefantes blancos. Ya es hora de que se le ponga coto a tanta corrupción, pues causa mucha rabia el conocer cifras tan escandalosas, sobre todo en esta época cuando se acerca el pago de impuesto por declaración de renta. 24.5 billones es una suma que supera lo que se pretende recaudar por la reforma tributaria. Con ese dinero se podría solucionar la deuda histórica que se tiene con el sector educativo, para que niños, niñas y adolescentes puedan estudiar en ambientes agradables y no tengan que sufrir las inclemencias del clima o por la falta de luz, de agua y de material didáctico.



Los invito a que visiten unos elefantes que hay en Facatativá, ya que han pasado tres administraciones y no se ha hecho nada. Me refiero a la mega biblioteca que se anunció con bombos y platillos y hoy en día lo construido se está cayendo y se está convirtiendo en espacio para el consumo de droga y refugio de habitantes de calle. Dicho edificio fue construido con recursos del departamento y del municipio.



El otro elefante es un colegio que fue donado por la extinta Saludcoop y ninguna administración ha sido capaz de solucionar el entuerto legal, a pesar de que el edificio está terminado, y en donde también se han invertido recursos del municipio. Estos son un monumento a la desidia y el descuido de todos y cada uno de los alcaldes que evaden el problema.

Profesor Henry Sarabia Angarita Facatativa

Terror en El Campín

Señor director:



Los hechos lamentables y terroríficos de la noche de martes 3, en El Campín, ameritan más rigurosidad por parte de las autoridades en el ingreso al estadio, ejemplo: ¿por qué no se utilizan los detectores de metal, recientemente adquiridos para uso en TransMilenio? Esto impediría el ingreso de cualquier arma.



De igual manera, la policía debía utilizar los famosos y hábiles perros antinarcóticos en las entradas, lo cual permitiría que no puedan ingresar narcóticos, como marihuana, etc., pues si estos perros detectan narcoticos en elementos metálicos, cómo no los detectarían bajo la ropa o bolsillos.

Rafael Rico Tovar

