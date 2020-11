Prevención de tragedias

Señor Director:



Son impresionantes las cifras de víctimas por el invierno durante años y en esta temporada. Ya van 59.000 familias afectadas, según este diario. No solo en vidas, sino en pérdidas de bienes, viviendas, animales, cosechas, etc.

Dicen los expertos que seguirá lloviendo por el fenómeno de la Niña. Lo que ha pasado es culpa de años de deforestación, maltrato a la naturaleza.



Pero ahora queda prevenir, evitar al máximo nuevas tragedias. Cada alcalde debe estar en esta urgente tarea, ver dónde hay riesgo de deslizamientos, aguas represadas, comunidad en la ronda de quebradas y ríos que amenacen desbordamientos. Esto no se puede hacer sino en el terreno. Es difícil que la gente deje sus viviendas, pero hay que tener medidas de alertas tempranas. Manos a la obra, señores alcaldes. Y solidaridad con los habitantes de Providencia. Que no se quede en promesas.

Ángel María Aguilar

Una foto que conmueve

Señor Director:



Mucha tristeza nos embarga al ver la impresionante foto que aparece en la primera página de EL TIEMPO del pasado lunes 16 de noviembre. La gráfica de Liseth Córdoba nos muestra a un niño, solo e indefenso, ante la furia de la naturaleza en el corregimiento de Baraudó (municipio de Lloró, Chocó). La imagen lo dice todo. Ellos necesitan la ayuda de los hermanos colombianos. Si no pueden llegar en avión o barco, lo hacen en helicóptero y chalupa. Su llanto nos conmueve y nos espera.



Que esta foto nos conmueva a todos.

Ramiro Gómez Córdoba

Medellín

Plomo en Tota

Señor Director:



Ni Indiana Jones, ni Sherlock Holmes ni idóneos investigadores encontraron el oro en Guatavita, ni el plomo en la laguna de Tota. Sin embargo, hábiles funcionarios de la CAR sí hallaron que las aguas de la laguna de Tota contienen trazas de plomo, y manifiestan que la acumulación se debe a codiciosos propietarios de sembradíos de cebolla que abusan del uso indiscriminado de fertilizantes y abonos para sus cultivos; que propietarios de terrenos aledaños desvían las aguas para realizar labores de ganadería, y sumados a ello, la contaminación, la sedimentación y otros factores contribuyen a la acumulación de este mineral en el cuerpo de aguas.



Yo creía que el plomo únicamente se hallaba en las baterías de los carros, en los casquetes de las balas, en los esmaltes, en las pinturas, en las atarrayas, pero ya se encuentra en la laguna de Tota. Y corre tras los líderes sociales.

Renzo Orlando Gutiérrez R.

FORO DEL LECTOR

