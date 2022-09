Prevención de tragedias

SEÑOR DIRECTOR:



Estamos en un momento de invierno que, por lo que se sabe, se recrudecerá en estos próximos meses, hasta diciembre. Ya vemos cómo las noticias del orden público son crueles y tristes a la vez. Así que, por lo menos en este aspecto, tenemos que prevenir para evitar dolorosas tragedias. Hay muchas personas en las orillas de los ríos o en zonas de riesgo.

Se necesitan concertación y ayuda. Pero sobre todo prevención; que haya un sistema de alertas claro y oportuno. Y esto nos tiene que enseñar a parar la deforestación. Claro, en todo se necesita autoridad, porque se sigue quemando, talando y tumbando.

Pero es que ni siquiera hay cultura ciudadana en las ciudades, pues todo el mundo tira la basura donde quiere, con lo cual se tapan las alcantarillas y se llenan los caños. Los recolectores de aseo dejan limpio, pero en la noche siguiente ya aparecen toda clase bolsas y escombros. He visto a ‘ciudadanos’ llevar grandes bolsas para ponerlas junto a las canecas metálicas. Así que aquí también nos inundamos. Es una tristeza que no haya conciencia ni respeto por los demás. ¿Qué hacer?

Carmen Rosa Novoa

La magia de los pequeños hábitos

Me refiero a la noticia de que, a sus 19 años, el tenista español Carlos Alcaraz gana el US open y logra ser el número uno en el ranquin de la ATP, y quien en la mayoría de sus entrevistas se destaca por la gran influencia que tiene para un deportista estar pendiente tanto de su salud física como de la mental. Él es el resultado de que creer en la magia de los pequeños hábitos tiene un gran poder sobre nosotros, no importa en qué nos desempeñemos, siempre y cuando la constancia sea parte de nuestra rutina.



Por otro lado, ver este tipo de resultados en un joven de su edad debe cultivar el interés colectivo en la sociedad para invertir en arte, cultura, el deporte... porque histórica y socialmente se ha visto cómo muchas personas al practicar cualquier disciplina o la música se alejan de las drogas, el estrés, mejoran su calidad de vida, y eso ayuda al desarrollo de un país.

Laura Sthefanía Alemciga Avellaneda

Denunciar maltrato a los animales

Según el Instituto de Protección y Bienestar Animal, se registraron 29.419 llamadas de emergencia por medio del 123, todas relacionadas con casos de maltrato hacia los animales.



El abandono también es un tipo de maltrato. Solo en Bogotá hay cerca de 66.000 perros callejeros, y en otras ciudades como Santa Marta el abandono de gatos es el pan de cada día. Tenemos que tomar conciencia como ciudadanos del daño que estamos ocasionando al no hacer nada para solucionar este problema, y peor aún si llegamos a ser parte de ese grupo que abusa y abandona.



Invito a no comprar mascotas. Es mejor adoptar. Invito también a no tener mascotas en casa que no sean domésticas y, por último, los invito a llamar a la línea de atención exclusiva cuando veamos abuso o abandono de animales.

Mariana Barrera Acosta