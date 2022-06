Presos a colonias agrícolas

SEÑOR DIRECTOR:

Es doloroso y triste lo que pasa en las cárceles del país. Lo que ocurrió este lunes en la prisión de Tuluá, 51 muertos, es lo más grave que, recuerdo, haya sucedido en un centro penitenciario colombiano. Pero eso se veía venir, porque en las cárceles sigue habiendo hacinamiento, continúan los presos de todas las características revueltos, peleándose un sitio, llenos de rabia y de tentaciones delictivas, porque la mayoría de las prisiones aquí no son realmente resocializadoras.

Es importante por ello lo que reseña su editorial (29-6-2022) ‘La tragedia en Tuluá’ sobre la colonia agrícola de Acacías, Meta, donde más de 900 hombres privados de la liberad son productivos, aportan al país, en especial al medioambiente y en trabajos agropecuarios de diversa índole. Eso lo han venido proponiendo varios líderes de opinión. Ojalá se creen más. Muchos presos, que no sean de alta peligrosidad, pueden ser llevados allí y, además de resarcir su pena, aportan seguramente a sus familias y no están expuestos a estas tragedias. Además, podrían contribuir en las vías terciarias de este país, por años abandonadas.

Ángel María Aguilar

Digitalización de la justicia

SEÑOR DIRECTOR:

EL TIEMPO, en su edición del 16 de junio, nos recuerda que existe un crédito aprobado de 100 millones de dólares para la digitalización de la justicia. De igual manera, el saber que legalmente la justicia puede trabajar de forma virtual hace que estos dos hechos sean la noticia del siglo, ya que digitalizados los procesos se acaban los ‘carteles de la toga’, los corruptos privilegiados y los sindicados no culpables no tendrían que permanecer en los penales por años mientras se resuelven sus casos.



El caso de Tuluá seguirá sucediendo ante la indolencia del país, producto del hacinamiento de las cárceles que llega a niveles en que los internos duermen por turnos, pues algunos solo disponen de 35 centímetros para el motoso. Y me imagino un baño para 100 o más hombres privados de la libertad. Presidente Petro, conviértase en héroe. Tiene cuatro años para terminar esta película de terror.

Gabriel Remolina Ordóñez

Cuidarnos entre todos

SEÑOR DIRECTOR:

Qué invierno, qué frío y, seguramente, qué consecuencia para la salud, pues, por ejemplo, los bogotanos padecemos una ola de virus gripales que fácilmente se pueden confundir con el covid. Por eso hay que extremar cuidados, en especial con los niños y la tercera edad, los más vulnerables.



En las reuniones, por más que sean familiares, se deben cumplir protocolos, así se haya levantado la emergencia. Y es que muchos vienen de citas hospitalarias, sitios congestionados, encuentros deportivos o de usar transporte público, muchas veces atestado. Ya estamos acostumbrados a los tapabocas... nada nos cuesta usarlos de nuevo. Y el lavado de manos frecuente tiene que ser una costumbre de por vida. Con este acto, como nos lo enseñaron los médicos, se evitan muchas infecciones, aparte del covid, que, entre otras cosas, no se ha ido. Así que no podemos descuidarnos, tenemos que seguir aplicando lo aprendido en esta dolorosa tragedia que tantas vidas ha costado. La tarea es cuidarnos entre todos.

Lucila González de M.