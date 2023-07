Preguntas del ciudadano

SEÑOR DIRECTOR:

La ‘paz total’ ha traído un mensaje contrario a la filosofía por la cual fue concebida. Quienes están inmersos en ese proceso han entendido que desde que el presidente dio la orden a la fuerza pública de no enfrentar a los grupos subversivos, narcoterroristas, les dieron licencia para seguir secuestrando, atacando instalaciones de policía, asesinando soldados y policías, atracando, cometiendo robos en los vehículos de servicio público.

Nunca el país se había visto con esta ola de inseguridad, donde lo más desconcertante es ver a una fuerza pública inerme, desmotivada, sin una directriz. Los gobernadores y alcaldes piden a gritos la reacción del Ministerio de Defensa que diseñe estrategias para neutralizar estos hechos.

¿Para dónde vamos?, ¿por qué la fuerza pública no actúa? ¿A merced de quien estamos? Es la pregunta que se hace el ciudadano de a pie.

Secuestran a una Sargento del ejército con sus dos hijos, hay atracos y extorciones, atacan instalaciónes de la policía, asesinan a dos policías y el presidente no se pronuncia, para condenar dichos hechos, por el contrario, emite un decreto donde decreta el cese del fuego.

Álvaro Sandoval Gómez

Más colados en el servicio público



SEÑOR DIRECTOR:

Es molesto y hasta doloroso observar más colados en TransMilenio. Pareciera que necesitamos recurrir a que cada ciudadano sea perseguido por un policía, y aceptar que la cultura ciudadana no puede, per se, evitar tales conductas lesivas al bienestar de la comunidad. Y mientras tanto, el país político sigue en llamas. Invito a los que se cuelan a que no se quejen de los escándalos nacionales si con tan pequeño actos muestran que también son corruptos.

El país no puede seguir buscando un cambio cuando las acciones básicas del hombre siguen siendo para mal.

No podemos olvidar el déficit de TransMilenio. Los colados no están ayudando en ese propósito. Además, algo sumamente deleznable es que muchos de ellos infrinjan las normas con niños pequeños.

Andrés F. Correa Vega

SOS por la avenida Las palmas



SEÑOR DIRECTOR:

La Calle 57 más conocida como Avenida Las Palmas lanza un SOS distrital, de la carrera 13 hasta la carrera 27, principal corredor para llegar al estadio El Campín y entorno obligado de las y los estudiantes del Colegio Distrital Manuela Beltrán. Sus habitantes ya no soportan la invasión del espacio público por carros, motos, furgones y mercancías, cerramientos ilegales y apropiación de los andenes. Hay baldosas rotas que salpican y ocasionan accidentes, dañadas por los vehículos de los clientes de restaurantes y comercios. Solicitamos a la alcaldesa de Bogotá, a la Alcaldía Local de Teusaquillo, Secretaría Distrital de Movilidad, Policía de Tránsito, Jardín Botánico y Defensoría del Espacio Público, intervención y reemplazo de las materas, siembra y revegetalización de las palmas, operativos de control de tránsito –especialmente cuando hay eventos–, recuperación de andenes en esta vía emblemática de la ciudad, que otrora fue orgullo de los bogotanos, y ahora es insegura y desordenada.

Carmen Arenas

