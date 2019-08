Preguntas al Eln

Señor Director:



Este 7 de Agosto, día en que se celebra el Bicentenario de la Independencia de Colombia y en el cual se recibe en Zipaquirá, con los merecidos honores, al destacado ciclista Egan Bernal, quien ha honrado el nombre de su país ante el mundo entero, me pongo a pensar en todos nuestros héroes del deporte que con gran esfuerzo personal, y casi siempre económico, han levantado la copa del triunfo en tantos podios, llevando en alto y con orgullo la bandera de su país.

Esto me mueve a reflexionar: ¿Los integrantes del grupo guerrillero del Eln, que asesinan, secuestran, depredan, trafican drogas y muestran a su país con la peor cara ante el mundo, se sentirán de verdad compatriotas de estas estrellas? ¿Encuentran alguna similitud en sus penosas vidas, aparte de la coincidencia de haber nacido en el mismo país?



Sería muy bueno que ellos mismos se lo preguntaran porque es posible que les gane la vergüenza al compararse con este noble pueblo al que con descaro dicen defender –extrañamente, con actos terroristas–. Y a ver si ponen algo de voluntad para firmar la paz y sumarse a esta juventud para algún día ganarse el derecho de llamarse colombianos.



Haydée A. Chiapero B.

Bogotá

Bogotá, invadida

Señor Director:



Bogotá tiene muchos problemas. Creo que la inseguridad ocupa el primer lugar, y en esto deben hacer énfasis los candidatos a suceder a Peñalosa. Además está la movilidad, pues por las calles no se puede transitar por los miles de carros y falta de calles nuevas. Al contrario, esta alcaldía resolvió que no se construyan garajes y que se angosten las calles y se amplíen andenes. Lo malo es que los carros están sobre los andenes, lo mismo que las motos y los ciclistas, y ni qué decir de los vendedores ambulantes. Aquí viene el tercer problema, porque Bogotá está invadida. Se dice que se recuperan andenes, pero no hay por dónde caminar. Miren las carreras 7.ª, la trece, la décima, los puentes peatonales. Ya encima de ellos tiene hasta zorras, vendedores y trancón hasta de gente a pie. Necesitan trabajar, pero ¿quién pone orden? Ojo, candidatos.



Lucila González de M.

Trump revolvió la olla

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Trump y las masacres’ (06-08-2019). La causa inmediata de las últimos atentados en EE. UU. son individuos llenos de odio, armados hasta los dientes. La sociedad que creó ese ambiente en donde surgen estos hechos sufre de una autonegación de sus enconados prejuicios contra lo no anglosajón, mientras tolera a los fabricantes de armas que, escudados tras la Segunda Enmienda constitucional, enfrentan la lucha en su contra. La diatriba incendiaria de Trump simplemente revolvió la olla del sancocho para continuar otros cuatro años, con todo lo que eso implica. No nos engañemos, últimamente el hombre ha logrado rotundos éxitos tecnológicos, pero ha logrado muy poco para transformarse a sí mismo en un mejor ser humano.



A nivel local, a pesar de nuestro innegable mestizaje y de dos siglos de ‘independencia’ de los ibéricos, ¿nos hemos liberado del heredado clasismo y racismo que tanto detestamos en otros?



Jorge Porras

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co