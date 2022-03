Precisión sobre fondos de pensión

SEÑOR DIRECTOR:

En el último debate de EL TIEMPO y Semana con los candidatos, el candidato Gustavo Petro varias veces afirmó que los fondos privados de pensiones toman el 30 % de los aportes de los afiliados. Eso es falso. Los fondos toman un porcentaje de los intereses. No sé por qué ni Fico ni Ingrid lo rectificaron. ¿Desinformación o mala fe del candidato?Gabriel Fernández

‘Violencia en el aula’

SEÑOR DIRECTOR:

Como maestro en ejercicio, me parece interesante que desde el editorial de este diario se aborden temáticas relacionadas con las problemáticas de los colegios y, sobre todo, las que tienen que ver con la violencia en el aula, pues son situaciones recurrentes y que desafortunadamente no se asumen como deben ser: desde los organismos competentes, llámense secretarías o Ministerio de Educación.



En el 2013 se creó el Sistema de Convivencia Escolar, con el objetivo de prevenir la violencia en este entorno. Sería bueno que se evaluaran los efectos de dicha norma, pues, al parecer, los comités o no se conforman o no funcionan en lo relacionado con políticas para la prevención. La articulación de las entidades muy poco se ve, y los maestros en el aula nos sentimos solos, aparte de no contar con orientadores suficientes y de soportar hacinamiento. Los padres también tienen sus angustias, y la sociedad solo ayuda a configurar en los niños el comportamiento absurdo.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Salud mental

SEÑOR DIRECTOR:

No sé cómo en Colombia aún mantenemos salud mental, con todas las situaciones que hemos sorteado hace varios años. De una parte, la situación económica y de seguridad que hemos sufrido. A esto se sumó la pandemia, con los graves efectos que todos sabemos. Aún no habíamos salido de este doloroso momento y debimos soportar un largo paro que afectó a unos más que a otros, pero mantuvo al país en vilo. Ahora estamos viviendo un momento político, como nunca antes, lleno de tensión y zozobra. Solo esperamos tener un gobierno que nos represente y solucione en gran medida los problemas que nos aquejan, sin populismo ni mentiras, y así ayudarnos a mejorar nuestra salud mental, que cada día se deteriora más.

Julio César Patiño

Exención del pico y placa a médicos

SEÑOR DIRECTOR:

Un médico que en Bogotá se dirigía a cumplir su turno en el hospital donde presta sus servicios, conduciendo el automóvil de un familiar porque el suyo se encontraba en el taller, fue requerido por un policía de tránsito, ante quien no le valió presentarle la licencia profesional y el carné laboral para insistir en inmovilizar y llevarse el vehículo a los patios por no encontrarse inscrito en el registro que ordena la Secretaría de Movilidad, hecho que finalmente no ocurrió a ruego del médico. La exención del pico y placa para el personal de la salud no debería asignársele a un vehículo, sino al profesional que conduce. Los trámites y procedimientos oficiales deberían ser lógicos, expeditos y que les ayuden a los ciudadanos a aliviarles la vida.

Luis Iván Perdomo Cerquera