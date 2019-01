Posición ante el Eln

Señor Director:



Los países garantes deberían apoyar y defender el bien. Ningún protocolo debe proteger a quienes cometan crímenes de lesa humanidad, como el crimen de los 20 jóvenes estudiantes en la Escuela de Cadetes de la Policía. Erró la dirigencia del Eln creyendo que cuanto más dolor y daño causaran, más agilidad en el reinicio de las negociaciones y más benevolencia y concesiones obtendría del nuevo gobierno.

El presidente Duque debe sostenerse, y la comunidad nacional e internacional, respaldarlo en sus exigencias a Cuba de entregar a los confesos dirigentes de esa guerrilla para someterlos a la justicia, y al Eln de liberar a todos los secuestrados y cesar su accionar criminal para considerar la continuidad de las negociaciones de paz.



El país unido no se postra.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

Polémica al parque

Los desaciertos de Peñalosa vuelven a presentarse en su segunda administración, con la tala indiscriminada de árboles ejecutada en aras de uniformar los parques bogotanos bajo el criterio de la “recreación activa”, situación por demás excluyente ya que desconoce otras clases de esparcimiento que promueven la educación ambiental integral, el disfrute de fauna y flora y el uso libre del espacio. Con tal propósito se vulneran los derechos de la comunidad, infringiendo promesas de que la tala se iniciaría de manera consensuada en febrero de 2019, atropellando no solo físicamente -como sucedió en el parque del Japón en días pasados- cuando se recurrió al Esmad como si se tratara de un acto vandálico y no de un reclamo pacífico de la comunidad. Y, lo que es peor, también jurídicamente, al desconocer la suspensión de ese proyecto decretada por la Defensoría del Pueblo y por vía judicial en virtud de una acción popular aceptada. Frente al argumento de que los nuevos parques serán de uso general para todos los habitantes, evitando así espacios públicos vedados a pequeños grupos minoritarios, este nunca ha sido el caso del parque del Japón, que diariamente es visitado por decenas de oficinistas del sector, por trabajadores de las construcciones cercanas y hasta por uno que otro vagabundo, quienes nunca han recibido trato discriminatorio. Este tipo de comportamientos existen solo en el arrogante imaginario del señor alcalde.



Hernando Rubiano



Es increíble que el proyecto de remodelación del parque del Japón no tenga acogida en la comunidad. Un recurso espacial valioso y escaso como este hay que aprovecharlo de mejor forma. No puede ser que sigamos manteniéndolo sombrío, deteriorado y como macrorreceptor de los detritos de los queridos perros. Los parques deben ser para el uso y disfrute de la ciudadanía en general. Y si es necesario, talar algunos árboles, tras un concepto forestal. Además, estos individuos ya cumplieron su vida útil. Entonces es menester hacerlo a fin de que el parque sea usado y disfrutado por todos los ciudadanos, dentro de una nueva forma idónea que privilegie sus nuevos y adecuados usos.



Andrés Trujillo Mosquera

Arquitecto y urbanista

