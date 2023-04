Por San Andrés y el país

SEÑOR DIRECTOR:

Hace muchos años no voy a San Andrés. Casi 30. Recuerdo en ese entonces, el gran comercio que había, el numeroso turismo, se veía mucha gente de compras, pues allí se consiguen mercancías más baratas. A quienes ya estaban a punto de regresar se les veía cargados de paquetes. Y recuerdo las playas llenas. Había amabilidad y alegría en los habitantes locales.

Hoy, según leo en este diario, hay crisis porque dos aerolíneas quebraron y dejaron de viajar a la isla. El Gobierno debe hacer máximos esfuerzos por restablecer viajes de otras empresas, porque los sanandresanos viven del turismo y hay que darles la mano, sin demora, pero también porque miles de colombianos y extranjeros mueven esa economía que es para todo el país.

Ángel María Aguilar

Alimentando la inflación



SEÑOR DIRECTOR:

El pasado fin de semana tuve la oportunidad de viajar junto a mi familia a Bogotá para disfrutar de lo que sus habitantes no disfrutan en días normales: vías despejadas y con poco tráfico. Con lo que no contábamos al intentar almorzar en el restaurante donde habitualmente lo hacíamos, es que un trozo de carne de 350 gramos (casi del tamaño de dos albóndigas) que antes costaba 28.000 pesos, ahora costara casi 70.000. No solo nos sorprendieron los altos precios de la carta, sino que para ingresar había que hacer fila.

De una experiencia así, quedan siempre algunas reflexiones que motivaron en nosotros cierto rechazo, como por ejemplo, que es la gente misma la que disfruta haciendo crecer nuestra inflación. ¿O por qué, si el carnicero del barrio vende la libra de chata (500 gramos de la mejor carne de res) a 13 mil pesos, incluido IVA, estos comercios especulan de esa manera? Como sabemos que ni el Presidente ni el Congreso van a hacer nada para controlar estos abusos, solo queda invitar a la gente a que, a manera de protesta, cuando lleguen a un restaurante y vean en la carta precios que alimenten más la inflación que a los clientes, se retiren de él, como en este caso hicimos.

Wadid Arana D.

Cables aéreos



SEÑOR DIRECTOR:

EL TIEMPO (11/4/2023) habla del cable a San Cristóbal, el cual, según el IDU, se adelantará por una Unión Temporal en la cual está la firma Doppelmayr, la cual participó en el Cable de Ciudad Bolívar. Tendrá 2,8 km y tres estaciones, en el 20 de Julio, La Victoria y Altamira.

Este es un proyecto importante, si analizamos lo que ha servido el de Ciudad Bolívar.

No obstante, considero que los cables a nivel urbano pueden estimular el poblamiento de los cerros tutelares. En este espacio hemos sugerido su realización para diferentes áreas rurales del país y dentro de ellos revivir el de Mariquita-Manizales, el cual fue desaparecido por la voracidad de los transportadores de carga y el gobierno de entonces no fue capaz de conservarlo para pasajeros del campo y turismo.Pero también hemos sugerido los de Quibdó-Nuquí, Guapi-Popayán, San José del Guaviare-Leticia, Bogotá-Villavicencio y Pasto-Puerto Asís.

Colombia ya es una potencia turística, necesitamos el aporte de estos proyectos, que la hagan realidad.

Fidel Vanegas Cantor