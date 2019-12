Por qué nos rajamos

Señor Director:



El flojo resultado en las prueba Pisa tiene que poner a pensar al Gobierno. En especial, al sector de la Educación, en cabeza de ministerio del ramo. Se necesitan profesores capacitados, que ganen lo justo. Claro, se necesita que quienes llegan a este bello oficio lo hagan por pasión, no porque no encuentran otro horizonte ni otra oportunidad. Además, que en el sector rural haya herramientas, libros, internet. Se requiere incentivar la lectura, como era antes, sobre todo que aprendan a entender. La lectura da sabiduría. Y se requiere también trabajar en nutrición, que haya más niños mejor alimentados, que así aprenden más fácil. Así de sencillo. De lo contrario, seguiremos rajados.



Dagoberto Castaño Paredes

Bogotá

Nostalgia por las candeladas

Señor Director:



Tataré de contar el modo de celebrar antiguamente el ‘día de las candeladas’ conforme llamábamos al de ‘las velitas’ de hoy.



Candeladas o velitas, lo cierto era que en el pueblo se acostumbraba a colocar en los frentes de las casas faroles de papel crepé con una vela encendida, se prendían lucecitas de bengala y los chicos mayores saltaban sobre flamas de llantas quemadas mientras en la cocina hervían deliciosos envueltos de mazorca o bollos de maíz pelado, aderezados con trocitos de chicharrón de cerdo y envueltos triangularmente en hojas frescas de quiches traídos del monte que les imprimían un toque de sabor casi que celestial.



Todas las familias en los andenes de sus casas saludaban a los vecinos y transeúntes, en gratísima armonía, repartiendo vino, masato, kumis o cualquiera otra bebida, adicionada con galletas Caravana, de Noel. Linda noche donde los rencores, animadversiones y envidias quedaban relegadas al olvido.



Un vistazo a los campos circundantes era algo verdaderamente encantador, pues se veían encendidas como en un pesebre todas las casitas, luciendo como antorchas. También en los fogones de tres piedras les esperaban a propios y vecinos suculentas viandas del maíz recién cosechado, entre bollos, mute con pata de res, etc. Por supuesto que el guarapito nunca faltó en tales celebraciones o hasta un ‘palito’ de aguardiente cuya botella contenía un tronquito de anís para saborizarlo.



Hoy, en la fría capital, nos limitamos a prender velitas donde podamos y sin fastidiar a nadie, sin bollos ni masato, con el alma llena de nostalgia. Y comiendo natilla y buñuelos industrializados ajenos a nuestra idiosincrasia.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Congresistas estadistas

Señor Director:



En una reunión de amigos nos preguntábamos sobre la ausencia de los representantes y senadores ante las peticiones de los manifestantes, algunas sensatas y otras descabelladas. Nos preguntamos si el Legislativo contaba con verdaderos estadistas, y nos dimos a la tarea de identificar al menos 4 o 5 legisladores con este perfil y, naturalmente, con reconocimiento nacional. A la fecha no tenemos respuesta al interrogante y no sabemos si en la próxima reunión vamos a poder identificar algunos. No somos optimistas.



Gabriel Remolina Ordóñez

Bogotá

